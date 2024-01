La estrella colombiana Sofía Vergara visita el plató de ‘El Hormiguero’

‘El Hormiguero’ es uno de los programas más exitosos de Antena 3 y Pablo Motos siempre consigue lo mejor de sus invitados. El año no ha podido empezar de mejor forma para este espacio tan popular. Recordemos que la última famosa que se sentó en el plató fue Cristina Pedroche, quien dio algunos detalles sobre su mítico vestido de las Campanadas. La presentadora se sinceró con su compañero e hizo confesiones que se convirtieron en tendencia en las redes sociales. De un tiempo a esta parte no hay estrella que se precie que no haya pasado por los brazos de Pablo Motos, por eso Sofía Vergara ha aceptado la propuesta del comunicador.

El mundo de Hollywood llega a ‘El Hormiguero’ gracias a Sofía, quien puede presumir de tener una dilatada trayectoria profesional. Lleva tres décadas siendo una actriz muy destacada, por eso su nombre suena con fuerza en la industria cinematográfica y recientemente ha interpretado uno de sus papeles más complejos. La artista se pondrá en la piel de Griselda Blanco, una narcotraficante colombiana que operó en Miami en los años 70.

‘El Hormiguero’ es una oportunidad perfecta para que los artistas patrocinen sus proyectos y Vergara no ha dejado pasar la oportunidad. Es cierto que las series en las que participa apenas necesitan publicidad porque solo con su nombre ya dan la vuelta al mundo, pero nunca viene mal algo de repercusión, así que se ha animado a disfrutar con las famosas hormigas de Pablo Motos.

El número de personajes que ha interpretado Sofía Vergara

Gran parte del público conoce a Sofía Vergara por su personaje en la serie ‘Moderm Family’. Este proyecto marcó un antes y un después en su brillante trayectoria y le convirtió en uno de los rostros más deseados de la crónica social. El público empezó a interesarse por su vida privada e hizo algo que la prensa vio con buenos ojos: en ningún momento dificultó el papel de los periodistas. A pesar de que es una diva, nunca ha ejercido como tal y ha intentado guardar las distancias.

Sofía ha interpretado un total de 50 personajes a lo largo de su carrera en el mundo del cine y de las series de televisión. La actriz y modelo es una personalidad muy conocida en Estados Unidos, pero su fama ha cruzado fronteras y ha llegado a Colombia y a España, entre otros muchos países que han caído rendidos a sus encantos.

Su verdadero nombre

En realidad la artista se llama Sofía Margarita Vergara Vergara. Nació el 10 de julio de 1972 en Barranquilla y enseguida demostró que estaba preparada para entretener a los espectadores con su formidable talento. La industria del entretenimiento aplaudió sus pasos y no tardó en encontrar trabajo como actriz, modelo e incluso presentadora. Desde que era muy joven se subió encima de un escenario y atrapó la atención del gran público. También desfiló para marcas importantes en su Colombia natal y firmó contratos que le generaron muy buena reputación en el mundo de la moda.

Durante la década de los 90 fue una de las precursoras del concepto «bomba latina», un título que solo ostentan las estrellas más destacadas. Su impresionante belleza ocupó la portada de las mejores revistas y todos los paparazzi se esforzaban por conseguir una foto suya. Cualquier cosa que hacía o cualquier proyecto en el que participaba se convertía en un éxito y lo cierto es que sigue generando los mismos resultados de siempre.

El año más complicado de Sofía Vergara

Sofía Vergara ha reconocido en una de sus entrevistas que 2023 no ha sido nada fácil para ella. Ahora tiene oportunidad de dar más explicaciones delante de Pablo Motos, quién le hará las preguntas exactas para conseguir la información que todo el mundo está buscando. Es un buen momento para resaltar la habilidad que tiene Pablo de hacer que sus invitados se sientan cómodos y muestren su faceta más desconocida.

«Pasé por un divorcio este año, la huelga del SAG-AFTRA que duró mucho. He visto a mis amigos luchar, algunos tuvieron que sacar a sus hijos del colegio o tuvieron problemas con sus hipotecas, por lo que ha sido un año muy, muy extraño», declaró Sofía antes de visitar el plató de ‘El Hormiguero’. «Creo que todo se está resolviendo, todo va a estar bien y estoy muy emocionada por el próximo 2024».

El nuevo novio de Sofía

El medio ‘Entertainment Tonight’ habló con una fuente que confirmó la historia de amor entre el cirujano Justin Saliman y la mítica actriz. Este testimonio explicó que «se gustan mucho, pero Sofía también se está tomando las cosas con calma».

No se quedó ahí y añadió: «Sofia y Justin se divierten mucho juntos y Sofia siempre mantiene a todos a su alrededor pasándoselo bien y con un espíritu positivo. A Justin le gusta que se enorgullezca de mantener su vida personal en privado, que sea sincera y honesta, y que pueda ser sincera con él». La artista acaba de salir de una relación y considera que lo más acertado es esperar un tiempo prudencial hasta dar el siguiente paso