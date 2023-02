‘Alaska Daily’, la serie de comedia protagonizada por Hilary Swank que estrena Disney+

El trabajo en un periódico o en una revista es el centro de muchas series como The Newsroom, The Hour, Press, The Paper, La periodista o la mítica Periodistas. La plataforma de streaming Disney+ estrena el miércoles 8 de febrero la serie Alaska Daily protagonizada por una periodista de éxito que vive en Nueva York y se traslada a una pequeña localidad de Alaska.

Una serie creada por Tom McCarthy, que también la dirige, y que es una de las apuestas de Disney+ para este año. Alaska Daily cuenta la historia de una periodista que se enfrenta a un caso por investigar en el momento que estaba intentando reinventarse como profesional.

Alaska Daily tiene solo 8 episodios que se desarrollan en un periódico local y que ya se estrenaron en ABC el pasado octubre, en el streaming a través de Hulu y ahora llegan a España gracias a Disney+.

Una periodista con mucho talento

La protagonista de Alaska Daily Eileen Fitzgerald una galardonada periodista de investigación que abandona su lujosa vida en Nueva York para irse a la localidad de Anchorage en Alaska para trabajar en el periódico local.

¿Por qué se ha marchado de Nueva York? ¿Por qué quiere comenzar una nueva vida en esa pequeña localidad? ¿Esconde algún secreto? Eileen se dará cuenta pronto de que el periodismo local no es tan tranquilo como ella creía. La protagonista de la serie tendrá que enfrentarse a varios asesinato de varias mujeres de orígenes indígenas que parecen cumplir un patrón. ¿Será una oportunidad para la conocida periodista de cambiar su vida y sus aspiraciones profesionales?

El reparto de Alaska Daily

La actriz Hilary Swank (Away, BoJack Horseman) da vida al personaje de Eileen y su brillante interpretación ha sido alabada por la crítica y la audiencia. Además su interpretación fue nominada en la pasada edición de los Globos de Oro 2023 en la categoría de Mejor actriz de drama, aunque finalmente el galardón se lo llevó Zendaya por su interpretación en Euphoria.

En el reparto de Alaska Daily también están los actores Jeff Perry (¿Quién es Anna?, Dirty John, Scandal), Grace Dove (El renacido), Meredith Holzman (La voz más alta, The Good Fight), Matt Malloy (Perry Mason, La vida sexual de las universitarias) y Pablo Castelblanco (New Girl, Scream Queens), entre otros.

Alaska Daily es una buena opción para los que quieran disfrutar de una original historia protagonizada por una compleja pero brillante periodista que tiene que enfrentarse sola a uno de los grandes retos de su vida. Desde el 8 de febrero la plataforma de streaming Disney+ estrenará un nuevo episodio.