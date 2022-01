Netflix ha empezado el año apostando por numerosos estrenos de series como Archivo 81, Rebelde, La periodista, la segunda temporada de Cheer, El regreso de la espía, La casa o la cuarta temporada de Ozark, entre otras muchas. Una de las series más esperadas es La periodista que es un remake de la exitosa película homónima The Journalist que se estrenó en la gran pantalla en 2019 y que a su vez era una adaptación de la novela de escritor Isoko Mochizuki (2017).

La película fue su momento todo un éxito de audiencia ya que sorprendió por su forma de abordar sin tapujos el tema de los escándalos y trapicheos de la política japonesa de los últimos años. Además, la película fue galardonada con varios premios entre ellos el de mejor película del año en la 43ª ceremonia de los premios de la Academia Japonesa de Cine.

Una prometedora serie

La nueva serie ha sido dirigida por Michihito Fujii, que también fue el director de la película, lo que supone ya una pequeña garantía sobre su calidad. La protagonista es Anna Matsuda, una reportera del ‘Toto Newspaper’ que es conocida como «la rebelde de los medios informativos», según la sinopsis de Netflix.

Ana Matsuda es una valiente periodista que tiene fama de intentar siempre llegar al fondo de las noticias y descubrir la verdad por dura que sea. Por eso, ante un nuevo, peligroso y complejo caso, Anna no se acobarda y decide sacar a la luz los crímenes políticos y los escándalos de la sociedad japonesa. Una cruzada contra la corrupción que puede tener consecuencias terribles para la intrépida periodista y que va a destapar grandes secretos.

Un buen reparto

La serie La periodista está protagonizada por la popular actriz y modelo japonesa de Yokohama Ryoko Yonekura a la que se conoce en su país por su trabajo en Doctor X (2012), así como en The Negotiator (2010) y Sakura no Sono (2008). También es conocida por doblar en Japón el papel de Natasha Romanoff (Black Widow) en las películas de Marvel.

En el reparto de la serie La periodista además se encuentran los actores Anna Matsuda, Go Ayano, Ryusei Yokohama, Hidetaka Yoshioka, Ono Karin , Terajima Shinobu y Shinobu Terajima, entre otros. Go Ayano es un conocido actor japones conocido por sus papeles en Gatchaman (2013), The Snow White Murder Case (2014), The Light Shine Only There (2014), Lupin The Third (2014), Rage (2016) y Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016).

Tendremos que esperar al estreno de esta nueva serie para saber si La periodista también se convertirá en un éxito inesperado en la plataforma de streaming Netflix como ha ocurrido con otras ficciones como la coreana El juego del calamar o la noruega La chica de Oslo. Estaremos muy atentos a la acogida de esta serie.