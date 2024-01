Miguel Ángel Silvestre desvela los secretos de su negocio fuera del mundo de la actuación

Miguel Ángel Silvestre ha pasado por El Hormiguero para promocionar Los enviados, serie que protagoniza a las órdenes de Juan José Campanella, el director y que también acudió. El actor también habló de su nueva faceta como empresario en la que es socio con dos jugadores del Atlético de Madrid y con su compañero de profesión Álex González.

Sobre la serie, que se estrenará el próximo 26 de enero en la plataforma SkyShowtime, explicaron el sorprendente argumento que se encontrarán en esta segunda temporada. «Dos sacerdotes del Vaticano van a lugares donde supuestamente sucedió un milagro para averiguar si es verdad o no. En esta segunda temporada nos situamos en un pueblo pequeño de Galicia donde se destapa de todo», ha comentado el director.

Para el actor se trata de un trabajo muy especial en el que ha disfrutado mucho: «Es una gozada de personaje, tiene escenas muy especiales, tiene esa cosa canchera que tienen los argentinos, una forma de relativizar el drama que a mí me viene muy bien porque soy muy sentimental. Es un personaje con una crisis existencial porque no sabe si cree en Dios».

Pese a que puede parecer un argumento muy alocado, lo cierto es que en la realidad hay algo muy parecido en el Vaticano. Motos preguntó si es cierto que el pequeño estado tiene dos servicios de inteligencia, algo que le confirmaron: «Tiene dos, uno que se encarga de probar los milagros presentes y otro los del pasado para beatificar. Y son abogados, científicos…».

El nuevo negocio de Miguel Ángel Silvestre lejos de las cámaras y de los focos

El comienzo de la noche ha estado marcado por la nueva aventura en la que se ha embarcado el actor y que tiene que ver con el mundo de la hostelería. «Ahora eres actor y empresario», le recordó el presentador de El Hormiguero después de verle en sus redes sociales promocionar un nuevo restaurante en Madrid que abrió hace solo unos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre)

«Bueno, de empresario, tengo poco, pero el tema del restaurante es algo muy rocambolesco. Yo tampoco me lo esperaba», ha comenzado explicando. Según ha recordado, todo comenzó en una cena con su amigo Álex González en el restaurante El Casino de Paco Roncero en una noche en la que también conocieron a Marcos Llorente y a Antoine Griezmann, dos jugadores del Atlético de Madrid.

De aquella charla se dio cuenta de la gran conexión que tuvo con todos ellos. «Me parecieron dos personas muy sensibles, además me encantó la conversación que tuvimos». El tercer implicado en todo este nuevo negocio en el cocinero, con el que empezaron «a pensar en si abríamos un restaurante, uno que echamos de menos, que no existe».

Gracias a la lista de dese0s que todos tenían en mente nació el concepto de Rhudo, que así se llama. Entre las curiosidades de su local, ha destacado que «hay un DJ en el baño, y existe una sala que nadie conoce».

Este lugar está pensado para las visitas de vips y famosos para poder mantener su intimidad y acudir sin ser vistos por la prensa: «Es como una sala secreta y encima no me dejan hablar de ella, pero tiene ascensor directo desde el parking».

¿Cuánto cuesta comer en su restaurante?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rhudo (@rhudo.madrid)

Aunque nace con la vocación de ofrecer los productos de mejor calidad a sus clientes, el precio es más contenido de lo que muchos puedan pensar. El título de plato más caro de su carta se lo lleva su chuletón a la brasa, situándose la mayoría entre los 15 y los 30 euros.

En su carta hay una selección especial de ostras y un gran apartado de arroces, influencia clara de Miguel Ángel, que es valenciano. El precio de una comida en el restaurante se puede disparar con la bebida, ya que cuenta con una espectacular bodega. El precio más alto se encuentra en una botella de champagne Lous Roederer Cristal Brut del año 2012 por 1850 euros la botella.