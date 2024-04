Así es la increíble escena de Margot Robbie en ‘Escuadrón Suicida’

Escuadrón Suicida ya se puede ver gratis en RTVE Play y es buen momento para recordar la increíble escena de Margot Robbie en la que no usó dobles. Cuatro minutos muy impactantes en los que la protagonista de Barbie puso como condición hacer ella misma, dejando a todos sus compañeros de reparto y al resto del equipo con la boca abierta. ¿Y cómo pudo hacerlo? Porque la actriz tiene mucha experiencia practicando yoga aéreo. En la escena, su personaje, la inolvidable Harley Quinn, mata a uno de sus captores estrangulándolo con sus piernas mientras estaba esposada al techo. El propio director de la cinta, James Gun dijo que “Margot es como una navaja suiza humana, y ver esta escena con ella volteando hacia atrás fue más que increíble. Estaba tan feliz de que funcionara y me cautivó”. Y aunque fueron muchos los fans de la película que pensaban que esta voltereta la realizó una doble puesto que el vestido que luce la actriz le tapa la cara en un momento clave, en realidad se ha confirmado que es la propia Robbie.

Hablamos de Escuadrón Suicida pero la más reciente, la de 2021. Una especie de reboot de la película con el mismo título del 2016, dirigida por David Ayer que fue uno de los grandes tropiezos del universo DC. De esa cinta, la única que repitió en el mismo papel fue la propia Margot Robbie como Harley Quinn, una de las mayores villanas de los cómics, novia del Joker, el gran enemigo de Batman. Este personaje, gracias a la interpretación de la actriz, se convirtió en todo un fenómeno social (de hecho sigue siendo uno de los disfraces de Halloween más populares y vendidos en todo el mundo), de ahí que repitiese en el filme de 2021 y tuviese su propia película titulada Aves de presa (una producción también fallida pero que, como siempre, se salvaba por el impresionante trabajo de su protagonista).

¿De qué trata ‘Escuadrón Suicida’?

El Gobierno recluta a un grupo de villanos, a los cuales coacciona con chips que podrían hacer explotar sus cabezas, para que formen un equipo encargado de llevar a cabo diferentes misiones. Pero se trata de un grupo de inadaptados, delincuentes acabados y, en su mayoría, repugnantes personajes con los que, sin embargo, aquí terminan siendo los héroes de la función. Hablamos de Polka Dot Man (David Dastmalchian), King Shark (Sylvester Stallone), Bloodsport (Idris Elba), Ratcatcher II (Daniela Melchior), Rick Flag (Joel Kinnaman) y la genial Harley Quinn (Margot Robbie), en su mejor versión.

La escena más complicada de Margot Robbie

Hay, en esta cinta, una escena protagonizada por Harley Quinn que se ha hecho ya mítica y representativa de toda la película. Son cuatro minutos en los que el personaje, secuestrado, mata a uno de sus captores estrangulándolo con sus piernas mientras estaba esposada al techo (una postura no recomendada en el yoga aéreo casero). Después de que el captor cayera en el suelo, la supervillana de DC logra usar sus pies para sacar la llave de las esposas de su bolsillo ágilmente con los dedos de los pies. Ese movimiento fue realizado enteramente por Margot Robbie. No hubo dobles.

La polémica surge porque en esa escena, Robbie luce un vestido rojo con volantes y justo cuando hace el movimiento estrella, su cara está tapada por la falda, lo que hizo pensar a muchos fans de la película que, en realidad, se trataba de una doble de acción de la actriz australiana. Pero no. Margot Robbie exigió hacer ella misma todas las tomas de acción, gracias a su experiencia en el yoga aéreo. El mismo director de Escuadrón Suicida, James Gun, confirmó las habilidades de la artista: «(Margot) es como una navaja suiza humana, y ver esta escena con ella volteando hacia atrás fue más que increíble. Estaba tan feliz de que funcionara y me cautivó”.

Como ya se ha señalado, Margot Robbie hizo de su Harley Quinn todo un icono cultural pero estamos muy pendientes también de la reinvención del personaje que ha hecho Lady Gaga en la segunda parte de la aclamada Joker. Va a ser interesante ver a la cantante convertida en la psiquiatra que pierde la ética y la moral al enamorarse de su paciente, el Joker, interpretado, otra vez, por Joaquin Phoenix.