‘Escuadrón suicida’: El montaje del director David Ayer verá la luz

Cuando parecía que el Snyderverse tenía mucho recorrido, David Ayer estrenó la primera adaptación de Escuadrón suicida. No sin estar envuelta en polémicas debido al control creativo que asumió Warner Bros al no gustarle demasiado el montaje del cineasta. De hecho, el primer tráiler que salió a la luz tenía un aspecto alejado del humor y dejadez narrativa de lo que pudo verse meses después en los cines. Algo parecido, pero con un poco más de controversia, sucedió con la Liga de la justicia de Zack Snyder, la cual sí que terminó viendo la versión que reclamaba su fandom. Ahora, a raíz de un comentario hater en Twitter, David Ayer parece haber confirmado que en algún momento veremos su versión.

What’s your advice on how to navigate this situation with grace? There’s a genuine curiosity and interest from a lot of people. And I’m aware of there is another group of people that have fun mocking the film. Your comment is a perfect example of how many are magnetically drawn… https://t.co/QZTZGUInAS

— David Ayer (@DavidAyerMovies) August 7, 2023