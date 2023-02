¿Está James Mangold detrás de la película ‘La cosa del pantano’?

El director James Mangold podría estar detrás de uno de los proyectos más especiales que James Gunn y Peter Safran han ideado para el nuevo DC Universe. Según varios informes de medios estadounidenses, el realizador de Logan o Le mans estaría en conversaciones para adaptar La cosa del pantano. Una historia que formaría parte del primer capítulo de una serie de largometrajes titulado Dioses y monstruos.

La mayor parte de la información surge de The Hollywood Reporter, aunque no se sabe la implicación exacta de Mangold. Parte de esa especulación nace de la cuenta de Twitter del cineasta, en la que compartió una imagen de la criatura dibujada por Bernie Wrightson. Para más inri, el post del director fue retuiteado por el propio Gunn, aunque la publicación no tuvo ningún añadido escrito que complementase la información. Desde fuentes de Indiewire, afirman que varios representantes de Warner Bros. Discovery dicen que James Mangold es un fanático de La cosa del pantano desde hace años y que además, ya se acercó a DC con una idea para la futura película que escribiría y dirigiría si el proyecto se encauzase de la forma correcta.

La cosa del pantano no tiene todavía una fecha de estreno cerrada, pero fue uno de los 10 proyectos que Gunn y Safran anunciaron el pasado martes en su rueda de prensa privada. En la ambiciosa lista, además del personaje creado por Wrightson y Len Wein, encontramos a Superman: Legacy, The Brave and the Bold y The Authority, entre otras. Los dos nuevos ideólogos del plan de DC en la pequeña y gran pantalla aseguraron que la nueva adaptación del monstruoso ser sería con diferencia, la película más oscura de la lista anunciada, señalando que sería una cinta de terror integrada con otros proyectos del estudio en el futuro.

El origen de ‘La cosa del pantano’

Como ya hemos mencionado anteriormente, La cosa del pantano fue una novela gráfica creada por Len Wein y Wrightson en 1971, destinado a aparecer tan sólo, en un antología llamada House of secrets. Por suerte para la criatura, el personaje demostró ser lo suficientemente carismático para tener su propia serie al siguiente año. En esas viñetas se contaba como un científico llamado Alec Holland moría en un pantano de Luisiana, mientras su mente y conciencia se transferían a la vida vegetal del terreno, convirtiéndose en el popular monstruo verde que todos conocemos. Ha tenido varias versiones, pero quizás la más famosa es la adaptación que Alan Moore escribió en los 80.

Independientemente de que James Mangold termine liderando la nueva producción, el director tiene una agenda fílmica completa en 2023. Este año estrenará Indiana Jones y el dial del destino y además, prepara un biopic sobre Bob Dylan protagonizado por Timothée Chalamet.