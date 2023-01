Matt Reeves se reunirá con James Gunn y Peter Safran por el BatVerse

El liderazgo de James Gunn y Peter Safran como nuevos responsables del contenido de DC en Warner Bros Discovery ha dado que hablar mucho en los últimos meses. Ambos, han tomado decisiones difíciles como no contar con Henry Cavill en el papel de Superman o descartar el guion de la directora Patty Jenkins para Wonder Woman 3. Sabemos que la secuela del Joker de Joaquin Phoenix no formará parte del universo que preparan ambos ejecutivos pero… ¿qué pasa con el Batman de Robert Pattinson? El director Matt Reeves ha confesado que tiene una reunión pendiente con Gunn y Safran, quizás para seguramente presentarle sus ideas sobre la inminente secuela que ya está desarrollando.

En 2022 Reeves contó una versión de Gotham y del Caballero Oscuro que encandiló a los fans y a la crítica especializada. Además, sus números de taquilla fueron realmente buenos en un año todavía complicado, tras la recuperación de los cines con la pandemia. Como era de esperar, desde el estudio le pidieron a Reeves una secuela y además varios spin-off con los que nutrir el catálogo de HBO Max de esa versión tan decadente y oscura de la ciudad del murciélago. Por eso, este año se rodará bajo su producción The Penguin, la serie derivada del villano interpretado por Colin Farrell y otra ficción dedicada al cuerpo policial de la urbe gótica. El director de Monstruoso confirmó la semana pasada que ya trabajaba en la secuela, sin embargo con la inestabilidad inherente en las ruinas del snyderverse, todavía podían existir dudas sobre la continuidad del Batman más detectivesco que ha conocido el cine. Por suerte, para los admiradores del justiciero, Reeves ha calmado las aguas y ha avisado sobre la reunión que tiene pendiente con los dos actuales mandamases del estudio:

“Ellos (Gunn y Safran) han sido geniales (…) En realidad, se supone que nos reuniremos en las próximas semanas porque quieren hablar conmigo sobre el plan general, y luego quieren escuchar el plan del BatVerse. Nos reuniremos para hablar de todo eso. Mira, estoy emocionado de escuchar lo que van a hacer. Lo de BatVerse, como ha dicho James, y como ha dicho Peter, es algo propio que nos están dejando hacer”.

The Batman 2 podría traernos como enemigo al Joker de Barry Keoghan y está pensada para llegar a las salas en el 2024, siempre que su producción comience al menos, a finales de este 2023.