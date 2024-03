Tras ‘Barbie’ le llega el turno a ‘Los Sims’: Margot Robbie producirá una película sobre el videojuego

Margot Robbie no se ha cansado todavía de dar vida a seres inanimados. El pasado 2023 conquistó la taquilla mundial con Barbie y, aunque esta no le supuso una merecida nominación al Oscar, todo el mundo reconoció el gran trabajo y desempeño de la australiana. Hace algunas horas, hemos podido conocer cómo desde la prensa estadounidense, aseguran que la productora LuckyChap Entertainment prepara una adaptación en acción real de Los Sims. El popular videojuego que durante años ha encandilado a varias generaciones de jugadores, independientemente de su edad o sexo. Un proyecto producido por Robbie, donde la directora Kate Herron se pondría tras las cámaras y coescribiría la historia junto a la guionista Briony Redman.

Herron es reconocida por su labor dirigiendo varios capítulos de Loki y varias series y miniseries de la talla de Daybreak, Five by Five y la exitosa Sex Education. Esta supone la primera introducción de la actriz y productora en el mundo de las adaptaciones de los videojuegos. Terreno que parece estar viviendo una segunda edad de oro, gracias al éxito de Super Mario Bros: La película o la serie The Last of Us. Por supuesto, el afán de Robbie va mucho más allá de de ocupar el simple aunque exigente puesto de intérprete y a pesar de ello, no sabemos si se aventurará únicamente en la producción, como ya ha hecho con otras propuestas como Una joven prometedora o Saltburn.

‘Los Sims’: ¿Un cruce entre ‘Barbie’ y ‘Free Guy’?

Superando los 1.000 millones de dólares en la cartelera, Barbie fue un fenómeno que perjudicó indirectamente a una esperada secuela, según el director de la misma, Shawn Levy. Hablamos de Free Guy, la historia que tenía como protagonista al NPC (personaje no jugable) de un videojuego. Aparentemente y por las palabras de Levy, sabemos que la idea de una Free Guy 2, pasaban por llevar al protagonista al mundo real. Situación muy parecida a lo que ya hizo la muñeca rubia abandonando Barbieland. Todavía no podemos saber cómo plasmaran Herron y Redman la filosofía y el alma de Los Sims a una ficción de la gran pantalla, pero teniendo en cuenta la idiosincrasia de la marca gestionada por Electronic Arts, todo podría pasar por un híbrido de estos dos largometrajes.

Lo único seguro es, el buen ojo que tanto Robbie como su productora LuckyChap Entertainment han tenido siempre a la hora de aventurarse en proyectos interesantes. Por supuesto, también podemos asegurar por el propio mensaje que manejan siempre desde la compañía californiana que la adaptación de Los Sims se centrará y pondrá el foco en las mujeres.

¿De qué tratan estos reconocidos videojuegos?

Los Sims en realidad es un simulador de la propia vida. Los jugadores crean personas virtuales y viven su día a día, cubriendo las necesidades de estos. Desde la construcción del hogar, hasta formar una familia o ascender en el trabajo. Entre medias, existen necesidades básicas como cubrir el hambre o la higiene. A lo largo de los años, desde su lanzamiento en el año 2000, el popular videojuego ha tenido varias expansiones, donde los personajes podían desarrollar varias profesiones o incluso, tener mascotas. Lo más popular, aparte de su mecánica de juego, es la forma en la que a lo largo de cuatro entregas, Los Sims han conseguido fomentar la creatividad, la empatía y la interacción humana, obteniendo de forma derivada un impacto cultural significativo.

Al igual que sucedía con Barbie, este juego no tiene una historia establecida, sino que las dinámicas y desarrollo la crea cada uno de los jugadores, fijando los escenarios y los otros personajes con los que sus roles protagonistas interactuarán más o menos.

El cine y las adaptaciones de videojuegos futuras

La noticia de la activación de un proyecto sobre el popular juego llegó en primer lugar, de la mano de The Insider. No obstante no es, ni mucho menos, la adaptación más extraña del campo que podremos encontrar en el futuro. En el 2025, veremos la primera película de Minecraft en los cines, contando con un reparto lleno de caras conocidas. Jason Momoa, Danielle Brooks, Jack Black, Jennifer Collidge y Bryan Cranston en una historia de la que todavía no sabemos demasiado. Un año en el que también llegarán a priori, la adaptación de Metal Gear Solid y Bioshock.

En principio, la estipula que la película de Los Sims pueda llegar a los cines a finales de 2026, junto a la secuela de Super Mario Bros, la adaptación de Zelda y la superproducción de A24 con Death Stranding.