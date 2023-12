Nuevas imágenes de ‘Joker 2’: Joaquin Phoenix y Lady Gaga van a ser la pareja cinéfila del 2024

La producción de Joker 2 ha ido más rápido de lo que esperábamos, desde que el proyecto se anunciase hace casi dos años. Algo muy inusual en el género de los superhéroes, pero entendible si recordamos que la primera entrega poco o nada tenían que ver con los demás largometrajes de DC o Marvel. Por eso, ahora cada cierto tiempo recibimos nuevas imágenes del proyecto y no parece que estemos demasiado lejos de recibir un primer tráiler. Sin embargo y por el momento, tendremos que conformarnos con unas nuevas imágenes compartidas por el director Todd Phillips.

Happy Holidays from #Joker director Todd Phillips. Check out new pics from #JokerFolieADeux, in theaters October 2024. pic.twitter.com/XYzEkoWArX

— Fandango (@Fandango) December 25, 2023