George Clooney no quiere saber nada de volver a ser Batman: «No hay suficientes drogas en el mundo»

Al igual que Marvel tras el despido de Jonathan Majors, DC también está viviendo una reestructuración importante, bajo las mentes del productor Peter Safran y el cineasta James Gunn. Una en la que no sabemos muy bien si el multiverso tendrá un papel importante o si en cambio, las historias de sus nuevos y viejos héroes serán bastante más aisladas. Una dirección que comenzaremos a observar tras la llegada de la primera película de esta nueva saga, Superman: Legacy. Sin embargo, sabemos que hay alguien con el que no podrán contar para recuperar el papel de Batman y ese es George Clooney. El ganador del Oscar ha asegurado en una entrevista reciente que no volvería bajo ningún concepto a ponerse la capucha del guardián de Gotham.

Clooney apareció brevemente como Bruce Wayne al final de The Flash, pero por sus palabras, parece que su regreso al personaje no va a ir más allá de ese guiño: “Bueno, como sabes, no pensé que había tanto clamor para que regresara. “Hubo un momento en el que dije que en reanudad no estaba usando mis pezoneras de goma y me dijeron ‘¿podemos hacerlos sin ellas?’ Y pensé ‘Bueno, entonces no es realmente mi Batman ¿verdad?’”, explicaba de forma cómica.

Después el actor cerró cualquier tipo de posibilidad siendo bastante drástico en la entrevista para Entertainment Tonight: “No creo que haya suficientes drogas en el mundo para volver”.

Una película de la que siempre se ha arrepentido

George Clooney protagonizó Batman y Robin, la cinta que Joel Schumacher estrenó en 1997. En más de una ocasión, el protagonista de Ocean’s Eleven ha bromeado señalando que su filme supuso la destrucción de toda una franquicia para Warner. Lo cierto es que la compañía tardaría más de 8 años en recuperar al personaje y eso sí, hacer historia con Christian Bale en el papel del murciélago y Christopher Nolan tras las cámaras.

Él mismo ha tenido vergüenza de la cinta, confesando que impidió a su esposa Amal Clooney verla durante años: “Hay ciertas películas en las que simplemente digo ‘quiero que mi esposa me respete”.

Clooney estrenará el próximo 25 de diciembre como director el drama deportivo The Boys in the Boat, un filme que en España todavía no tiene fecha de estreno.