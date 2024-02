Joaquin Phoenix y Lady Gaga son una pareja feliz en las nuevas imágenes de ‘Joker 2’

El día de San Valentín nos trajo ayer varias sorpresas, entre ellas la confirmación oficial del casting de Los Cuatro Fantásticos. Un día especial para las parejas cinéfilas que seguramente, disfrutaron de alguna de las mejores comedias románticas que nos ha dejado la historia del séptimo arte. Pero, la gran pantalla este año también nos brindará una de las parejas cinematográficas más icónicas, de la mano de dos de los mejores intérpretes del momento. Hablamos de Joaquin Phoenix y Lady Gaga, protagonistas de Joker: Folie à Deux. Y es que con motivo de la romántica celebración, desde Warner Bros han aprovechado para compartir algunas nuevas imágenes promocionales de la secuela.

All-new photos of Joaquin Phoenix and Lady Gaga in #Joker: Folie à Deux. pic.twitter.com/H4BZ5MzODu

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) February 14, 2024