Andrea Levy (PP) se enfrenta a Marta Flich en TVE: «Estas cosas las hacéis sin avisar»

La política del PP Andrea Levy se ha enfrentado este martes 7 de octubre a Marta Flich durante el nuevo programa de TVE, Directo al grano. Ha sucedido durante una conexión con Ángeles Ferriz, portavoz del PSOE de Andalucía, quien ha hablado sobre la polémica de los cribados de las pacientes con cáncer de mama. Fue entonces cuando Flich le pidió a Levy que contestara a Ferriz y la colaboradora ha sentido que le habían tendido una trampa. «Bueno, no me habíais avisado de que iba a confrontar. Estas cosas no sé, las hacéis así sin avisar…». La presentadora le ha contestado que: «Oye Andrea que esto no es ninguna encerrona ni nada. No es ninguna encerrona, perdóname, sino quieres dialogar con nadie pues no pasa nada».

En una conexión, Ángeles Ferriz, portavoz del PSOE de Andalucía, ha entrado en Directo al grano, el nuevo programa de La 1 de TVE, para hablar sobre la polémica de los cribados de las pacientes con cáncer de mama. Marta Flich, ha comenzado preguntándole: «¿Si ya tenían conocimiento de que esto estaba sucediendo cómo ha podido pasar?. La política del PSOE ha contestado: «Esa es la explicación que nos tiene que dar el Presidente de la Junta de Andalucía y la consejera, que después de una semana no han sido capaces de explicar lo que ha pasado, no hacen más que poner excusas y echarse las culpas los unos a los otros».

Tras esto, Marcha Flich se ha referido a su colaboradora, Andrea Levy: «Me gustaría ya que eres política en activo del PP des tu opinión y la pudieran confrontar».

Ante esto, Levy se ha sentido incómoda y ha dicho: «Bueno, no me habíais avisado de que iba a confrontar”. La presnetadora ha contestado:»Andrea, si no quieres no, eh. Confrontar no me refiero a discutir, sino a intercambiar puntos de vista, pero si no quieres, pues no confrontamos», La política del PP ha seguido quejándose: «Estas cosas no sé, las hacéis así sin avisar…». Flich ha vuelto a repetir que. «Oye Andrea que esto no es ninguna encerrona ni nada. No es ninguna encerrona, perdóname, sino quieres dialogar con nadie pues no pasa nada».

Pero dicho esto, Levy sí ha intervenido en el debate después de que Ángeles Ferriz haya dicho: «Solo quiero decir que no son casos aislados, no son errores puntuales, es la consecuencia de destrozar el sistema público sanitario». A lo que la política del PP ha contestado: Pero si hay más dinero que nunca». Ferriz ha argumentado que: «Hay más dinero que nunca que se deriva a la sanidad privada».

Levy ha desmentido las palabras de la política del PSOE:»No es verdad, esto lo lleváis diciendo toda la vida y aún no he visto que se pague en un hospital público con una tarjeta de crédito».

La otra bronca entre Marta Flich y Andrea Levy

Recordemos que no es la primera vez que la presentadora y la colaboradora de Directo al grano tienen un altercado en el plató de TVE. El 17 de septiembre, ambas vivieron una bronca que dio pie a que la dirigente del Partido Popular pusiera en duda las prácticas del magacín de La 1.

Todo sucedió durante un debate sobre la decisión de RTVE de abandonar Eurovisión si sigue Israel. En la mesa de Directo al grano se habló de «genocidio» por parte de Israel en Gaza, algo que hizo estallar a Andrea Levy: «Decir ente genocida a un país como Israel, es antisemitismo. Otra cosa es que digas que el Gobierno de Netanyahu es genocida, pero hablar de todo un país… ¿Qué es lo siguiente que vamos a vetar? El otro día se vetó la participación de un equipo ciclista porque tenía financiación israelí, pero los competidores eran de diferentes países. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Vamos a prohibir productos israelíes? ¿Vais a prohibir mi presencia en esta tertulia por ser judía?»

Ante esas palabras, Marta Flich saltó y dijo: «No digas barbaridades. Eso es una barbaridad absoluta que no te voy a permitir». Levy contestó: «¿Decir que Israel es un estado genocida no te parece grave? Creo que lo que está sucediendo en Israel después de que haya habido un acto de guerra como es el terrorismo de Hamás, ha sido una defensa que en estos momentos está siendo desproporcionada y las imágenes nos duelen a todos»