Adiós a la casa de la serie mejor valorada de la historia: valía 4 millones de dólares y se vende por sólo 400.000

La serie Breaking Bad se ha convertido en una de las preferidas de muchos usuarios de Netflix y cualquier suceso relacionado con esta ficción se convierte pronto en una noticia. La última ha sido que la famosa casa de Walter White en la serie se ha puesto a la venta por solo 400.000 dólares cuando antes en 2025 se valoró en 4 millones de dólares. ¿A qué se debe esta bajada espectacular de precio? Aunque en la ficción Breaking Bad la casa donde vive la familia White, Walter, su mujer Skyler, su hijo Walt Jr. y su hija pequeña Holly estaba en el 308 de Negra Arroyo Lane, en la vida real está en el 3828 de Piermont Drive de Albuquerque. Esta casa sirvió de escenario en la serie entre 2008 y 2013, pero se trata de una vivienda unifamiliar más de las muchas que hay en un suburbio con piscina, garaje y jardín delantero.

Hay que recordar que la dueña de esta casa es Joanne Quintana la cual lleva muchos años protestando por la cantidad de turistas que llegan a sus puertas para ver la casa desde todos los puntos del planeta. Para evitar este tipo de molestias Joanne instaló vallas y se ha estado enfrentando durante años a los turistas que les acosan y lanzan pizzas al techo de la casa. Al final decidió en 2025 ponerla a la venta por 4 millones de dólares y, ahora según los agentes inmobiliarios de la zona, ha bajado el precio a 400.000 dólares. ¿Por qué ahora ha decidido bajar el precio?

La casa de la familia White en Breaking Bad

Como hemos comentado, esta casa unifamiliar es una más de las que se encuentran en ese suburbio de Alburquerque, y la única diferencia con las de alrededor es que allí se rodó durante cinco años la conocida serie Breaking Bad. Se trata de una vivienda unifamiliar que cuenta con 1.900 pies cuadrados, lo que equivale a unos 177 metros cuadrados, distribuidos en cuatro habitaciones y un baño. Además, esta famosa residencia conserva su fachada original totalmente intacta y esto la hace totalmente reconocible para sus fans.

Durante años la propietaria de la vivienda Joanne Padilla ha sufrido innumerables problemas por los turistas que viajaban hasta la propiedad para ver el escenario de esta serie. Hemos entrado en el portal Tripadvisor y nos hemos encontrado con este comentario que nos puede dar una idea de cuál ha sido la situación durante estos años: «Muy mala experiencia! Fui con mi familia a ver la casa. Me aseguré de que nos quedáramos lejos de casa, no hicimos ruido, nada, solo queríamos saborear el lugar de Breaking Bad de la serie. ¡Una mujer sale gritando a F y que se vaya de la casa y dijo que ha informado a la policía y compartido nuestra matrícula! NUNCA NUNCA recomendaría este lugar! La casa afirma que ‘Puedes tomar fotografías pero no nos molestes’… «.

La situación está claro que se convirtió en insoportable para la dueña y la puso a la venta por 4 millones de dólares fiándose de la valoración de un intermediario de fuera de la ciudad, el cual le aseguró que podría venderse como una propiedad “famosa” en Hollywood, según ha explicado a TMZ la agente inmobiliaria Alicia Feil de Keller Williams Realty.

¿A qué se debe el cambio de precio de la finca?

Según parece Joanne Padilla, la dueña de la vivienda, confió en esa valoración y la puso a la venta por 4 millones de dólares. Pero, según explica Alicia Feil, la vivienda, se encuentra en un vecindario residencial y las regulaciones de la zona no permiten que se construya un museo en esa localización y, por lo tanto, sería imposible. Por esto al final decidió ajustar el precio de la vivienda al valor de mercado actual que está en unos 400.000 dólares. Hay que tener en cuenta que Alicia Feil ya tenía experiencia con la tasación de otra vivienda relacionada con la serie Breaking Bad en la que vivía el personaje Jesse Pinkman, papel que interpretaba el actor Aaron Paul.

Otra de las soluciones para el comprador sería convertir esta vivienda en un alojamiento turístico en el que los fans de la serie pueden pasar unas noches y disfrutar de la experiencia. El futuro dueño de la casa podrá hacer las modificaciones que considere siempre que estén permitidas por las normativa actual.

Tendremos que esperar a ver qué ocurre con esta mítica vivienda y si al final alguien la compra y la convierte en un punto de referencia para las localizaciones de rodajes en Alburquerque. La serie Breaking Bad creada y producida por Vince Gilligan es para muchos una obra maestra y está disponible actualmente en las plataformas de streaming Netflix y Prime Video.