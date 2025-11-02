Acaba de terminar y no podemos esperar más para ver otra temporada: todo lo que sabemos de la nueva entrega de ‘Solo asesinatos en el edificio’

Emitió sus últimos capítulos hace menos de un mes, pero los espectadores ya están impacientes por conocer que sucederá en la nueva temporada de Solo asesinatos en el edificio. Y es que la exitosa serie de Hulu, disponible en Disney Plus, va camino de su sexta temporada a pesar de que en un principio se pensó como una producción de corta duración. Es lo que tiene confeccionar un producto donde el guion y magníficos intérpretes van en sintonía, ofreciendo una alternativa sugerente y vistosa a la mayoría de seriales de la actualidad. Pero ¿qué es lo que de momento sabemos de la próxima temporada de esta comedia cargada de misterios? ¿volverán los personajes de siempre? ¿tendremos que esperar mucho para descubrir un nuevo caso?

Lo primero que se debe señalar es que la confirmación ya es oficial por parte del estudio. Pero las principales informaciones alrededor de lo que podemos esperar de la nueva ronda de Asesinatos en el edificio es todavía una incógnita especulativa. Aunque por supuesto, siendo un fenómeno con una base de fans tan grande, resultaría extraño que el sello no aprovechase al máximo el tirón de su trío de protagonistas encarnados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Con la emisión del último capítulo lanzado el pasado 28 de octubre, el público pudo conocer el desenlace que se escondía detrás del asesinato de Lester, el querido portero del edificio Arconia. Y también, pudimos ver cómo al final de la temporada se introduce un nuevo homicidio que da a entender que nuestros investigadores aficionados favoritos se mudará de edificio, explorando seguramente su continuación fuera de Estados Unidos.

La nueva temporada de ‘Solo asesinatos en el edificio’

Como si se tratase de una retahíla de pistas, según Deadline la nueva temporada de Sólo asesinatos en el edificio se trasladará a Londres. Y eso es algo que la propia Disney ha corroborado en sus redes sociales. El cambio resultaba previsible, teniendo en cuenta que ya son demasiados crímenes cometidos en el emblemático bloque de pisos neoyorquino. Se desconoce no obstante, si otro crimen de sangre será el eje central de la sexta temporada que trasladará su espacio al viejo continente. Eso sí, el aire londinense no le puede sentar mejor al género whodunit. Sobre todo, teniendo en cuenta que es la patria de personajes literarios de la talla de Sherlock Holmes o Miss Marple.

El escenario cambia, el misterio permanece. Mabel, Charles y Oliver viajarán a Londres para la sexta temporada de #SoloAsesinatosEnElEdificio. pic.twitter.com/1hGRabS7oI — Disney+ España (@DisneyPlusES) October 29, 2025

No es la única fricción de renombre que viajará a Europa para su siguiente temporada, ya que como avanzaron diferentes medios en su momento, la cuarta temporada de The White Lotus se trasladará a la Riviera francesa.

Entre las incorporaciones de la quinta temporada, destacó la presencia de Keegan Michael Key, Jermaine Fowler, Beanie Feldstein y Dianne Wiest. El casting de la ficción creada por el propio Martin y John Robert Hoffman ha ido incorporando grandes estrellas a su casting de forma esporádica. Ahí están Meryl Streep, Cara Delevigne y Tina Fay, entre otros.

¿Hay fecha para la sexta temporada?

Por el momento no existe una confirmación oficial. Lo más normal sería que el rodaje comience a mediados del 2026, con un estreno programado para algún momento del 2027.