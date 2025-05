J Balvin hace saltar las alarmas y revienta la mayor exclusiva: el secreto que esconden Selena Gomez y Benny Blanco

Nadie imaginaba que una simple entrevista con J Balvin acabaría alimentando una de las exclusivas más delicadas y personales del universo de las celebridades. Durante una conversación reciente con E! News, el artista colombiano soltó unas palabras que, lejos de pasar desapercibidas, se han convertido en el punto de partida de una ola de rumores sobre Selena Gomez y su pareja, Benny Blanco. La pregunta parecía inofensiva: ¿qué regalo les haría en su futura boda? Sin embargo, su respuesta tomó un rumbo inesperado y han saltado todas las alarmas.

Balvin, relajado y sonriente, respondió con aparente naturalidad: «Les daré algo para su bebé. Y los invitaré a mi casa en Medellín para que vean lo linda que es mi ciudad». Lo que parecía un gesto simpático se transformó de inmediato en una bomba mediática. Las redes sociales comenzaron a llenarse de conjeturas, teorías y felicitaciones no confirmadas. Ante la reacción de la presentadora, que intentó aclarar si realmente la pareja estaba esperando un hijo, el cantante añadió en tono enigmático: «Lo tendrán, puedo ver el futuro». Una frase enigmática que muchos interpretaron como un intento de enmendar un posible desliz.

¿Está embarazada Selena Gómez?

Las palabras de J Balvin han avivado aún más la conversación sobre el deseo de maternidad de Selena Gomez, un tema que la cantante ha abordado con sinceridad en varias ocasiones. La intérprete de Lose you to love me reveló hace un tiempo que su estado de salud le impide concebir de manera natural. Sus problemas médicos, consecuencia directa del lupus que padece y de su trasplante de riñón en 2017, hacen que un embarazo suponga un riesgo considerable para ella y para el bebé.

Lejos de resignarse, Selena ha hablado de forma abierta sobre su voluntad de formar una familia mediante otras vías. Aunque no ha especificado qué método considera más adecuado, sí ha dejado claro que no piensa renunciar a ese sueño. Y desde que inició su relación con Benny Blanco, ese anhelo parece haber tomado una nueva dimensión.

Más allá del revuelo causado por el comentario de J Balvin, lo cierto es que Selena vive una de las etapas más estables y serenas de su vida sentimental. Benny Blanco, uno de los productores musicales más influyentes de la industria, ha sido una figura decisiva en ese proceso de cambio. La pareja confirmó su romance a finales de 2023, aunque su historia se remonta a años atrás, cuando coincidieron en la colaboración musical I Can’t Get Enough, junto a Tainy y el propio J Balvin.

Según se ha conocido, la conexión entre ellos no fue inmediata, pero sí genuina. Con el paso del tiempo, la amistad dio paso a una relación en la que ambos han encontrado apoyo mutuo y comprensión. Selena ha confesado en entrevistas recientes que Benny la trata «como nadie antes» y que le proporciona una seguridad emocional que nunca había experimentado. Para ella, encontrar a alguien que escuche y empatice con sus vivencias ha sido tan importante como cualquier éxito profesional.

Una pareja consolidada y mediática

El compromiso entre Selena y Benny se hizo público en diciembre de 2024, aunque la historia que hay detrás está llena de detalles que demuestran la complicidad de la pareja. Tal y como trascendió, Benny diseñó un plan para sorprenderla con una propuesta romántica, pero tuvo que enfrentarse a un obstáculo inesperado: Selena no se sentía bien esa semana y estuvo a punto de cancelar la cita creyendo que era un encuentro de trabajo. Finalmente, él logró convencerla de acudir y, en ese contexto inesperado, le pidió matrimonio con un anillo deslumbrante. La respuesta fue un sí rotundo.

Desde entonces, ambos están volcados en la organización de una boda que promete ser una de las más mediáticas del año. Aunque intentan mantener ciertos aspectos en la intimidad, se sabe que quieren celebrar una ceremonia emotiva, rodeados de familiares y amigos. La posible llegada de un hijo, ya sea inminente o parte de sus planes futuros, añade aún más ilusión al camino que están construyendo juntos.

Una exclusiva marcada por el silencio

A pesar del revuelo, ni Selena ni Benny han hecho declaraciones al respecto. Ambos continúan con sus compromisos profesionales: ella alternando su faceta musical con proyectos cinematográficos como Emilia Pérez, y él involucrado en nuevas producciones de estudio. Sin embargo, la expectación crece cada día más, alimentada por la falta de desmentidos y la ambigüedad de las palabras de Balvin.

La gran incógnita ahora es si las palabras del colombiano fueron una indiscreción involuntaria o una manera sutil de compartir una noticia feliz. En un mundo donde las celebridades controlan cuidadosamente la narrativa de sus vidas privadas, cualquier pista que se salga del guion despierta todo tipo de teorías. Algunos creen que J Balvin metió la pata sin querer, revelando una información que aún no debía salir a la luz. Otros piensan que fue una estrategia para desviar la atención o incluso un intento de bromear con un tema que ya conocen quienes están más cerca de la pareja.