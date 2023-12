6 series para ponerte al día en Navidad: han triunfado este 2023

La Navidad puede ser el mejor momento para ponerse al día con las series que han triunfado este 2023 y no has visto. Os vamos a hablar de 6 series que no os podéis perder: The Crown, Los Farad, I am, Reacher, La red púrpura y Essex County.

The Crown

Los 6 episodios finales de la serie The Crown han vuelto a situar en el nivel de sus mejores temporadas. La última temporada se ha dividido en dos partes y la historia abarca desde 1997 hasta 2005 durante el mandato de Tony Blair. La muerte de la princesa Diana y Dodi Al-Fayed se convertirá en un trauma terrible para los dos hijos de los príncipes de Gales que tendrán que rehacer su vida sin su madre. Guillermo comenzará a estudiar en Eton y Enrique pasará por su peor etapa de rebeldía.

Los Farad

La plataforma de streaming Prime Vídeo acaba de estrenar antes de Navidad esta serie protagonizada por los actores Miguel Herrán y Susana Abaitua en la que se sumergen en la Marbella de los años 80 a través de Oskar, un joven sin familia que sueña con montar un gimnasio. Un día conocerá a la sugerente Sara Farad y su familia y poco a poco irá entrando en su mundo de lujo, jet set, tráfico de armas y otras excentricidades.

I am

Otra de las mejores series de este año es I am de la que COSMO acaba de estrenar la tercera temporada. El primer episodio que se presenta en formato de largometraje está protagonizado por la conocida actriz Kate Winslet y su hija Mia Threapleton. Ruth es una madre soltera de clase media que se desvive por sus dos hijos: Freya de 17 años, y Billy, que se ha ido a la universidad. Aunque hasta este momento ha mantenido una gran relación con los dos, comienza a tener problemas con Freya que está cada vez más distante y encerrada en sí misma.

Reacher Temporada 2

También se acaba de estrenar en Prime Video la segunda temporada de esta serie que comienza cuando el veterano investigador de la policía militar Jack Reacher (Alan Ritchson) recibe un mensaje codificado en el que se le informa de que los miembros de su antigua unidad, la 110ª de Investigaciones Especiales de la Policía Militar, están siendo brutalmente asesinados. Aunque lleva tiempo alejado de esta vida, al final se reunirá con tres de sus antiguos compañeros que se convirtieron en su familia para investigarlo, incluyendo a Francés Neagley; Karla Dixon, una contable forense por la que siente debilidad desde hace años y David O’Donnell, un hombre de familia al que le gusta hablar rápido y empuñar navajas.

La red púrpura

Otra de las series que ha triunfado este 2023 es esta intensa ficción que se ha estrenado en Atresplayer. En esta ocasión la inspectora Elena Blanco, después de lo ocurrido en La novia gitana, descubre que su hijo Lucas está vivo y pertenece a la Red Púrpura, una red de internet donde los espectadores pagan por ver comportamientos inhumanos .A raíz de lo que ocurrió en la operación Macaya, la BAC ha sido penalizada y trasladada a otra nave para que sus miembros intenten tirar del hilo que dejó Vistas para descubrir qué es exactamente la Red Púrpura,

Essex County

Por último, os recomendamos entre las mejores series de 2023 para ver esta Navidad Essex County que se acaba de estrenar en la plataforma de streaming Filmin. Una miniserie intimista y romántica basada en la conocida novela gráfica de Jeff Lemire, que es también el responsable de Sweet Tooth, cuya ficción también está disponible en Netflix- Sus protagonistas cuatro personajes dispares unidos por lazos de sangre que viven sus aventuras en una excéntrica comunidad agrícola y que es una reflexión sobre la familia, la memoria, los secretos y las reconciliaciones.