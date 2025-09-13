Trucos de WhatsApp 2025 que aún funcionan y no conocías

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en España y, aunque la mayoría domina sus funciones básicas, existen trucos de WhatsApp 2025 que siguen vigentes y que muchos usuarios desconocen. Estas pequeñas funciones permiten ahorrar tiempo, organizar mejor los chats o incluso usar la aplicación como una herramienta de productividad en el día a día.

Archivar chats de forma definitiva

Aunque archivar conversaciones es algo habitual, en 2025 WhatsApp permite mantenerlas ocultas de manera indefinida, incluso si llegan mensajes nuevos. Solo hay que entrar en la pestaña de chats archivados y activar la opción para que no vuelvan a aparecer en la lista principal. Una solución práctica para grupos ruidosos que quieres mantener bajo control sin salir de ellos.

Enviar mensajes a uno mismo

Un clásico que muchos no conocen, WhatsApp permite abrir un chat contigo mismo para guardar enlaces, fotos, listas o notas rápidas. En 2025 este truco sigue funcionando y convierte la aplicación en una libreta digital accesible desde cualquier dispositivo donde tengas tu cuenta vinculada.

Cambiar la calidad de fotos y vídeos

La aplicación ofrece la opción de ajustar la calidad de las imágenes y vídeos que compartes. Desde los ajustes de almacenamiento y datos puedes elegir entre priorizar el ahorro de espacio o enviar archivos con la máxima nitidez. Este truco es muy útil para quienes no quieren perder detalle en las fotos que comparten.

Usar WhatsApp en varios dispositivos

Uno de los avances más celebrados es la posibilidad de usar la misma cuenta en varios dispositivos a la vez, incluso en otro móvil. Para ello basta con escanear el código QR en la opción de vincular dispositivos. Un truco que hace más cómodo alternar entre el móvil personal, el de trabajo o incluso una tablet.

Personalizar notificaciones por chat

En cada conversación puedes establecer un tono distinto, una vibración específica o incluso silenciarla por completo. Esta función, que se mantiene entre los trucos WhatsApp 2025, es esencial para diferenciar los mensajes importantes de los que no lo son tanto.

Notas de voz más prácticas

Desde hace un tiempo, WhatsApp permite grabar notas de voz sin necesidad de mantener pulsado el botón. Basta con deslizar hacia arriba para bloquear la grabación y hablar con comodidad. Además, en 2025 sigue disponible la opción de escuchar la nota antes de enviarla, evitando errores y mensajes poco claros.

Un truco extra: las encuestas

Entre los trucos más recientes está la posibilidad de crear encuestas dentro de los chats. Son muy útiles para decidir planes con amigos, coordinar tareas o recoger opiniones rápidas sin necesidad de abrir otra aplicación. Una función que en 2025 sigue activa y que da mucho juego en grupos.