Si usas auriculares como estos, estás en peligro: un fallo permite que los hackers se cuelen en tu dispositivo y te escuchen

Los auriculares inalámbricos que van conectados al teléfono vía Bluetooth están en el punto de mira de los hackers malos, que han logrado acceder a estos dispositivos y amenazan la intimidad de millones de personas repartidas en todo el mundo. La última treta de los delincuentes ha sido descubierta por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, que ha animado a los usuarios a actualizar estos dispositivos por motivos de seguridad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el peligro que amenaza a los auriculares.

Los auriculares inalámbricos se han convertido en una herramienta imprescindible en el día a día de millones de personas que utilizan este objeto para desarrollar la práctica deportiva, realizar una llamada telefónica o simplemente para escuchar música durante algún momento del día. Bueno, pues ahora informan desde Bélgica que millones de estos dispositivos han caído en manos de los hackers, manos que han podido acceder a través de Google Fast Pair, una tecnología que utiliza la empresa americana para conectar rápidamente los auriculares al teléfono.

Los expertos en ciberseguridad han avisado a los usuarios para que actualicen sus auriculares para no correr el riesgo de ser seguidos por los ciberdelincuentes en su segundo plano. El peligro de tener un auricular hackeado es que se pueda escuchar todo lo que se reproduce a través del auricular, grabar llamadas telefónicas y, lo más importante, un hacker puede conocer la ubicación en tiempo real de la persona que está conectada al dispositivo.

El peligro de los auriculares

«Cientos de millones de dispositivos de audio necesitan un parche para evitar el hackeo y el rastreo inalámbrico». Este es el titular del medio especializado, Wired, que ha publicado una información para poner en alerta a los millones de personas que tienen auriculares de marcas como Sony, Marshall, JBL, Xiaomi, Nothing, Razer, OnePlus, Realme y la propia Google, que fabrica auriculares bajo la marca Pixel. Los usuarios que tengan auriculares de estas marcas, que son las que cita Computer Hoy, deben actualizar estos dispositivos para no correr peligro de estafa.

Han sido un grupo de investigadores de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica los que han descubierto este conjunto de vulnerabilidades conocido como WhisperPair, que tiene como tema central una falla importante en el protocolo de Google, concretamente del sistema Google Fast Pair, que es el sistema que permite enlazar en cuestión de segundos los dispositivos Bluetooth a dispositivos Android. Esta vulnerabilidad permite a los hackers rastrear y piratear el audio de las personas que no hayan actualizado estos dispositivos.

Este problema afecta a un total de 17 modelos de auriculares que utilizan el Google Fast Pair, que no suele pedir autenticación a los usuarios. De esta manera, los hackers que accedan a estos dispositivos podrán grabar llamadas y conocer la ubicación de las víctimas. Así que desde Bélgica los expertos informan de la alta necesidad de llevar a cabo una actualización de los auriculares para evitar el peligro.