Dyson hunde sus auriculares estrella con un descuentazo de 250 €: los ontrac cuestan menos de lo que crees

¿Buscando unos nuevos auriculares? Si te has cansado de los true wireless habituales y echas de menos el diseño de diadema tradicional, echa un vistazo a los Auriculares inalámbricos Dyson ontrac. Un modelo con un aspecto sorprendente y con unas prestaciones aún más sorprendentes: 55 horas de autonomía, cancelación de ruido top, calidad de sonido muy por encima del resto, personalizables y, además, con un descuentazo de 250 €.

Son unos auriculares sin cable pensados para melómanos empedernidos, pero también para jugones o para quienes simplemente quieren algo mejor para escuchar su música. Te van a encantar.

Por qué los recomendamos

Tiene 8 micrófonos con los que cancela hasta 40 dB de ruido para sumergirte de lleno en el sonido.

Su batería dura hasta 55 horas incluso con la cancelación activada.

Puedes personalizarlos cambiando sus almohadillas y coberturas.

Son muy resistentes, y sorprendentemente cómodos aunque los lleves durante muchas horas.

Comprar en Dyson por ( 499 € ) 249 €

Auriculares inalámbricos Dyson ontrac

Acompañados por un completo estuche para guardarlos plegados, los Auriculares inalámbricos Dyson ontrac ofrecen una experiencia de sonido muy difícil de igualar, principalmente por su cancelación activa de ruido. Detectan perfectamente todo lo que te rodea para anularlo y permitir que te sumerjas en la música. Además, tienen un rango de sonido amplísimo que es ideal para captar nuevos matices en cualquier canción, o para disfrutar con claridad de los podcasts que tanto te gustan. Por otra parte, al usar la tecnología Bluetooth más avanzada, apenas tienen retardo, lo que hace que también sean ideales en caso de realizar videollamadas o de usarlos para jugar a videojuegos. Y lo mejor de todo es que son sorprendentemente frescos y muy cómodos.

Pensados para entusiastas del sonido en primer lugar, pero también para cualquier tipo de usuarios, estos cascos sin cable te pueden acompañar durante horas sin molestias. Te atraerán por su diseño, te enamorarán por el resto.

Esto opinan quienes lo tienen

Por su calidad de sonido, lo bien que funciona su cancelación de ruido y la solidez de sus materiales, los usuarios recomendan encarecidamente estos auriculares. Puedes comprobarlo en las reseñas que recopilamos a continuación:

«Son tan buenos que hemos comprado dos sets. Estamos muy sorprendidos con la increíble calidad de sonido que tienen y su diseño general en comparación con otros modelos mucho más caros.»

«Supercalidad de sonido. La cancelación de ruido es buena. Pesa más que otros modelos por su sólida construcción.»

«Me gusta mucho el sonido, son muy cómodos de usar a pesar de su peso. Solo iba a probarlos, pero al final me los quedé.»

Si te has animado, Dyson no solo los rebaja, también te permite financiar estos auriculares en hasta 10 meses y garantiza su entrega en un plazo máximo de 72 horas.

