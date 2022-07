Qué es el roaming y cómo utilizarlo este verano

El verano es el momento ideal para realizar viajes, pero antes de hacerlo, debes conocer algunos detalles. Si vas a salir de nuestras fronteras, debes conocer qué es el roaming, en qué consiste y cómo has de utilizar tu teléfono móvil si vas a salir de España. Así podrás hacer un uso responsable de tu teléfono y evitar sorpresas posteriores en la factura del teléfono.

¿Qué es el roaming?

Cuando viajamos al extranjero, puedes utilizar tu teléfono de tu operador en España sin que debas hacer nada. El roaming se activa de manera automática en cuanto llegues al país de destino. Para que puedas hacerlo, el operador de tu país tiene convenio con operadores en todo el mundo, por lo que desde ese momento comenzarás a utilizar tu línea con ese operador.

El roaming desapareció como tal en la Unión Europea en 2017, por lo que si viajas a algún país miembro no debes preocuparte y usarás tu teléfono con la misma tarifa que en España. Pero hay que tener cuidado, porque aunque el roaming en estos países ya no exista, esta medida es para un uso responsable. Es decir, si tienes una tarifa ilimitada de datos móviles, no la uses para hacer sin parar un maratón de series en Netflix. las tarifas ilimitadas pueden estar cubiertas hasta 50 GB, por lo que antes de salir de viaje habrás de consultar con tu operador español.

Si viajas con frecuencia a algún país concreto y haces uso del roaming con mucha frecuencia, tu operador en España puede pedirte que aclares la situación, tienes 14 días para hacerlo. Quizás en estos casos te convenga tener una SIM de ese país para usarla, ya que el roaming es para ocasiones de viajes puntuales.

Para países que no son de la UE, podrás utilizar tu móvil, pero se aplicará una tarifa diferente. Antes de salir de viaje deberás estar al tanto de lo que vas a pagar y amoldarte a esa situación. Puedes solventarla haciendo uso de la red WiFi del hotel y llamando por WhatsApp para no tener que pagar nada. Ahora es el momento de enviar con WiFi audios de WhatsApp. Ten en cuenta que recibir llamadas cuando estás en el extranjero también tiene un coste para ti, por lo que atiende solo aquellas que sean de tu interés o urgentes.

¿En qué países puedo usar el móvil con tranquilidad?

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Ciudad del Vaticano, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Guayana Francesa, Holanda, Hungría, Irlanda, Isla Martinica, Isla Reunión, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal , Reino Unido*, República Checa, Rumania y Suecia.

El caso especial del Reino Unido

Este país ya no forma parte del a Unión Europea, por lo que se trata de un país especial. Algunos operadores no realizan cargos cuando viajas a él y deseas llamar. Pero hay otros que aplican roaming automáticamente. Por tanto, si vas a salir de viaje a Gran Bretaña, consulta de manera previa si vas a tener una tarifa adicional por utilizar tu móvil. Si así es, siempre puedes comprar una SIM nacional una vez que estés allí y usar lo datos con. tranquilidad.