No tengas esto activado en el móvil, puedes correr peligro

Es muy habitual que cualquiera de nosotros tenga activado el Bluetooth en el teléfono. Ya sea porque utilizamos un reloj inteligente, una pulsera de actividad o cualquier otro dispositivo como un altavoz . Pero si por cualquier razón, no te hace falta tener el Bluetooth activado, lo mejor es que lo tengas desconectado. No solo porque vas ahorrar mucha batería, sino porque tenerlo activado sin razón puede suponer un problema de seguridad.

Por qué desconectar el Bluetooth

A esta es una de las conclusiones que han llegado desde la conferencia anual de hackers DEFCON, que se ha reunido recientemente en Las Vegas. Una persona con las habilidades suficientes es capaz de alterar los datos que sería desde un teléfono mediante Bluetooth. Además, supone dejar la puerta abierta a gran cantidad de vulnerabilidades, como la de ser rastreados.

Este inconveniente podría presentarse tanto para dispositivos Android como para los de Apple. En este último caso, mediante el sistema de envío de archivos propios de la compañía norteamericana, conocido como AirDrop, sería posible incluso descifrar el número de teléfono del usuario.

Así que, lo más conveniente en cualquier caso es dejar desactivado el Bluetooth si no lo vas a utilizar. Para muchas personas no será posible, ya que enlazan su reloj inteligente de manera permanente para acceder a todas sus funcionalidades.

Pero si no utilizas el Bluetooth, es conveniente que repases que no lo tengas activado. Además, genera un importante gasto de batería, que se va disipando sin ningún tipo de función útil. Deslizando el dedo de arriba abajo en la parte superior de tu teléfono móvil, accederás al menú que te permitirá desactivar el Bluetooth. Merece la pena hacerlo si no lo estás utilizando.

Recientemente se ha conocido que hay algunos establecimientos comerciales en el área de Nueva York, que disponen de rastreadores Bluetooth con los que van accediendo a los movimientos de los usuarios, y vende esta información anunciantes. El objetivo, ofrecerles oferta personalizada, pero en todo caso, una información que ellos no han solicitado en ningún momento.

El Bluetooth es un sistema de comunicación que permite el envío de archivos entre dispositivos, además de la conexión de unos con otros. El Bluetooth de última generación es extremadamente rápido, pero eso no quita para que debamos vigilar su uso y tenerlo desconectado si no es absolutamente necesario. No tiene mucho sentido mantenerlo encendido, los ciber delincuentes cada vez buscan más maneras diferentes de poder atacar.