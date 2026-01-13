Giro de 180º en WhatsApp: lo que llega a tu móvil es inaudito y te va a enamorar

WhatsApp también introducirá cambios en 2026 y afectará a tu teléfono móvil. La compañía líder de mensajería a nivel mundial incorporará varias novedades y una de ellas tendrá que ver con los emojis, uno de los elementos más utilizados por los miles de millones de personas que utilizan esta aplicación a diario. A partir del próximo mes de septiembre se introducirán casi una veintena de estos emojis. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las novedades de WhatsApp que afectan a tu teléfono en 2026.

WhatsApp sigue en su constante renovación para consolidar su primer puesto como la aplicación más utilizada del mundo en lo que a mensajería se refiere y por ello incorporará varios cambios en este 2026. Durante los próximos meses, la empresa propiedad de Mark Zuckerberg seguirá con su firme apuesta por la inteligencia artificial que lleva desarrollando unos meses. Su gran objetivo es desarrollar más su IA y poner más barreras para respetar la privacidad de los usuarios con el objetivo de engatusar a los escépticos.

Otro de los cambios tiene que ver con el rediseño de los chats, el elemento más importante de esta aplicación. El «nuevo formato ayuda a los usuarios a navegar por los chats grupales concurridos, ya que la estructura separa cada respuesta de forma natural y directa», afirman desde WABetaInfo sobre este cambio que llegará a lo largo de 2026. Desde Meta también llevan probando durante los últimos meses un acceso directo a la cámara desde los chats para facilitar el envío de fotos dentro de una conversación, ya sea individual o en un grupo.

Durante los próximos meses también llegarán novedades a WhatsApp Web, que permite a los usuarios escribir a través de un ordenador. El próximo avance en esta materia será la opción de poder realizar llamadas de voz y vídeo desde el mismo navegador sin la necesidad de descargar en el ordenador la aplicación. Esta novedad también llegará a los miles de millones de usuarios de WhatsApp durante el año 2026.

Los cambios de WhatsApp en el móvil

Otra novedad confirmada tiene que ver con la llegada de nuevos emojis a WhatsApp. Estos iconos se han convertido en una referencia de la aplicación de Meta y por ello en 2026 llegan 19 nuevos emojis a los teléfonos móviles de los usuarios de iOS o Android. La fecha de llegada será a partir del próximo mes de septiembre.

Estos nuevos emojis de WhatsApp llegarán a tu teléfono junto a la versión 18.0 del estándar Unicode el próximo mes de septiembre de 2026. El emoji del «pepinillo», la «goma de borrar», la «mariposa monarca» o un «meteorito» son los emojis que han sido propuestos para que se incorporen a los teléfonos móviles de miles de millones de personas repartidas en todo el mundo.

Según la web ADSL Zone, estos son los 9 emojis que han sido propuestos para ‘nacer’ a partir de septiembre de 2026:

Una cara con ojos entrecerrados.

Un gesto con el pulgar hacia la izquierda.

Un gesto con el pulgar hacia la derecha.

Una mariposa monarca.

Un pepinillo.

Un faro.

Un meteorito.

Una goma de borrar.

Una red con asa.

Desde WhatsApp también han recomendado a los usuarios que deben actualizar los teléfonos para disfrutar de las versiones más recientes de iOS y Android «para acceder a las nuevas selecciones de emojis» a partir del mes de septiembre de 2026.