¡Bombazo en WhatsApp! La función para dejar videomensajes si no te cogen el móvil y otras mejoras increíbles

WhatsApp da un golpe sobre la mesa. La plataforma propiedad de Meta no quiere que pierdas el ritmo de comunicación ni siquiera cuando tus contactos están ocupados. En su última hornada de actualizaciones, la compañía ha introducido una serie de funciones que cambian radicalmente la experiencia de usuario, enfocándose en la interactividad y, sobre todo, en acabar con la frustración de las llamadas perdidas.

El fin del buzón de voz: mensajes de vídeo instantáneos

La joya de la corona de estas novedades de WhatsApp es, sin duda, la gestión de las llamadas no contestadas. Hasta ahora, si llamabas a alguien y no respondía, la comunicación moría ahí. Ahora, la app permite grabar un mensaje de vídeo o una nota de voz de forma automática si la otra persona no descuelga.

Es la reinvención del contestador automático de toda la vida, pero adaptado a la era visual. Con un solo toque, podrás dejar constancia de para qué llamabas, permitiendo que tu contacto vea tu cara y escuche tu urgencia en cuanto coja el teléfono. Una función interesante para gestiones rápidas o felicitaciones que no pueden esperar.

Estados más vivos: música y stickers interactivos

Si eres de los que prefiere compartir su día a día a través de los Estados, estás de enhorabuena. WhatsApp ha decidido heredar lo mejor de Instagram para potenciar su sección de historias. Entre las novedades de WhatsApp más destacadas para los Estados encontramos:

Stickers con letras de canciones: ahora puedes añadir música a tus fotos y que la letra aparezca en pantalla de forma dinámica. Stickers de preguntas y respuestas: ¿No sabes qué cenar o qué película ver? Lanza una pregunta en tu Estado y tus contactos podrán responderte directamente desde un globo interactivo. Reacciones en chats de voz: en los grupos, ya puedes reaccionar con emojis sin necesidad de interrumpir a quien está hablando, manteniendo la fluidez de la charla.

Inteligencia Artificial que «anima» tus fotos

Meta sigue apostando fuerte por la IA generativa. Gracias a la integración de modelos de última generación (como Flux y Midjourney), la creación de imágenes dentro de la app ha dado un salto de calidad asombroso. Pero lo más llamativo es la capacidad de animar imágenes. Ahora puedes coger cualquier fotografía de tu galería y pedirle a la IA de WhatsApp que le dé movimiento, creando vídeos cortos y divertidos para enviar por chat o publicar en tu perfil.

Mejoras en productividad y diseño

Para los que usan la aplicación en el trabajo, las novedades de WhatsApp incluyen una pestaña de «Multimedia» mejorada en la versión de escritorio. Localizar un PDF enviado hace tres meses o un enlace perdido entre miles de mensajes será ahora cuestión de segundos gracias a un sistema de filtrado mucho más visual y eficiente.

Además, los enlaces compartidos ahora aparecen mucho mejor. Se han eliminado las previsualizaciones farragosas y gigantes que cortaban el ritmo de la lectura, sustituyéndolas por tarjetas más elegantes y compactas que no saturan la pantalla de tu smartphone.