Los expertos confirman cómo puedes eliminar la cuenta de WhatsApp en tu iPhone fácilmente

WhatsApp se ha convertido en el servicio de mensajería instantánea más utilizado del mundo. Su uso fácil y sencillo para enviar mensajes y elementos multimedia a tus familiares, amigos y compañeros han hecho que esta red social goce de una gran popularidad. Sin embargo, puede haber otras muchas razones por las que quieras o necesites eliminar la cuenta de forma definitiva. Si tienes una cuenta de WhatsApp en iPhone, estos son los pasos que debes seguir.

Cómo eliminar mi cuenta de WhatsApp en iPhone

Lo primero que tienes que tener en cuenta si eliminas tu WhatsApp es que se borrará toda la información y la foto de perfil. Además, se te eliminará de todos tus grupos de esta red social. También se te perderá la copia de seguridad de tu historial de mensajes de Whatsapp. Si administras o sigues un canal, se te eliminará de él. No obstante, no se eliminarán las actualizaciones que hayas realizado ni otras interacciones en el canal. Si no hay otros administradores en los canales que has creado, se eliminarán.

Si eliminas tu cuenta, no podrás tener acceso a ella. La información que enviaste a otros usuarios no se verá afectada y es posible que WhatsApp conserve algunos datos de registro en sus bases de datos aunque hayas eliminado la cuenta. Pero no debes preocuparte porque estos datos se desvincularán de cualquier información que te identifique, por lo que no se te podrá asociar a esa cuenta.

WhatsApp puede tardar hsta 90 días desde el inicio del proceso hasta que se borre toda la información. Es probable que se mantengan en este periodo de tiempo copias de tu información que podría usarse para abordar temas legales e infracciones en las condiciones de uso.

Eliminar tu cuenta de WhatsApp en tu iPhone es rápido y sencillo. Estas son las instrucciones que tienes que seguir:

Abre WhatsApp. Ve a Configuración. Pincha en el apartado de Cuenta. Selecciona la opción de Eliminar mi cuenta. Ingresa tu número de teléfono. Pulsa Eliminar mi cuenta.

Si tus contactos siguen viéndote como un usuario más de WhatsApp después de que hayas eliminado tu cuenta, pídeles que reinicien la aplicación. Una vez realizada esta acción, deberías desaparecer de sus listas de contactos. Las conversaciones que tengan contigo no desaparecerán.

La eliminación de tu cuenta de WhatsApp en iPhone es irreversible. Es importante saber que esta cuenta sólo la puedes eliminar desde tu dispositivo principal, no desde un dispositivo vinculado.