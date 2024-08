Llega a WhatsApp la novedad más esperada: el cambio que vas a notar

La aplicación WhatsApp continúa innovando para ofrecer nuevas funcionalidades a los usuarios. Desde 2021, ha incorporado una gran cantidad de novedades que la han convertido en una aplicación muy versátil. Con 2200 millones de usuarios activos cada mes, WhatsApp se esfuerza en implementar la función de doble toque, aunque esta funcionalidad aún está en fase beta.

Según ha mostrado en su perfil de X el medio especializado WABetaInfo, los usuarios inscritos en el programa beta de la aplicación para Android han recibido esta nueva función. Permite reaccionar de manera rápida a un mensaje recibido con un doble toque, enviando un corazón al interlocutor. Como puede apreciarse, es muy similar a las reacciones a los mensajes, aunque en este caso tenemos seis opciones predefinidas.

El doble toque de WhatsApp posibilita una respuesta muy rápida a un mensaje recibido, y no solo en mensajes de texto, sino también en contenidos como vídeos, fotografías y GIFs, que son muy apreciados. De momento, no hay fecha prevista para su lanzamiento, aunque, como suele ser habitual, el plazo para que comience a desplegarse a todos los usuarios será de unos meses. Estas innovaciones suelen tener una respuesta masiva por parte de los usuarios, que de esta manera comienzan a incorporarlas en sus rutinas de uso con WhatsApp.

