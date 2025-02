El engaño del modo incógnito en Chrome: la trampa que muchos desconocen

Google Chrome es una herramienta indispensable en la vida de muchas personas que acceden a internet en un ordenador de sobremesa, portátil, tablet o a través de un teléfono móvil inteligente. Este navegador es el más usado del mundo con mucha diferencia con respecto al segundo y en los últimos meses ha estado en el foco de la noticia por su modo incógnito, que permite inmiscuirse en internet sin que las páginas consultadas dejen rastro en el historial. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el navegador más utilizado del mundo.

Google es uno de los mayores gigantes tecnológicos del mundo y desde el 2 de septiembre ofrece a los usuarios el navegador de internet «más rápido y seguro», que es Google Chrome. Tal son sus virtudes y la eficiencia del servicio que ofrece la empresa de California, que cuenta a día de hoy con 3.400 millones de usuarios en la suma de las plataformas, ya sean Windows, Linux, Android, además de macOS e iOS, que son las plataformas de Apple que también han aupado al navegador Safari al segundo puesto de los más utilizados. Ambos son los únicos que superan los mil millones de usuarios.

Un informe de la VPN Atlas sitúa a Google Chrome en la primera posición de los buscadores más utilizados del mundo, ya que lo utilizan el 77,3% de los usuarios que se conectan a diario en internet. Este número adquiere una mayor importancia dada la época de las nuevas tecnologías en las que cada persona lleva consigo un dispositivo portátil con acceso a internet que se llama smartphone. Los teléfonos inteligentes han cambiado la forma de navegar en la red y la mayoría de la población mundial utiliza Google Chrome.

Desde Google han hecho una oda a la privacidad y velocidad a la hora de vender las bondades de Chrome y en este informe de Atlas que recoge la web especializada Computer Hoy recogen sus principios básicos de seguridad. Según este informe, Google Chrome destaca por tener «varias funciones de privacidad para garantizar la seguridad de sus usuarios. El informe de privacidad del navegador muestra cuántos y cuáles rastreadores de sitios cruzados Prevención de seguimiento inteligente (ITP) impidieron el acceso a su información».

El modo incógnito de Chrome

Google Chrome ofrece el servicio de modo incógnito para que las visitas no queden registradas. Para habilitar esta opción, en un ordenador tendrás que dirigirte a la zona superior derecha e ir a la «nueva ventana de incógnito». De esta manera podrás navegar con una mayor privacidad y no dejar rastro de las páginas visitadas en el historial del ordenador, tablet o teléfono móvil.

«Si no quieres que Google Chrome registre el contenido que visitas ni el que descargas, puedes navegar por la Web de forma privada con el modo incógnito. También puedes eliminar el historial, las cookies y otra información por completo o solo los datos correspondientes a un periodo de tiempo determinado», informan desde Google sobre esta posibilidad que ofrecen en todos los dispositivos.

Con el modo incógnito de Google, en los últimos tiempos ha existido una duda: ¿queda rastro de la navegación? La respuesta es que no quedará rastro de la navegación realizada en tu navegador, ya que esa es su principal función. Si navegas con este modo, no quedará rastro en el historial de tus búsquedas, cookies o datos de la navegación, pero eso no quiere decir que tu privacidad esté oculta al 100%. Toda la navegación que realices en el modo incógnito sí podrá ser verificada por los proveedores de internet o la policía en caso de que sea necesario.