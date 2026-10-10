Lo que ha sacado un aficionado de un vertedero rural de Georgia (EE. UU.): rebusca cada semana en la basura electrónica y ya tiene un servidor con 6 discos

Cada semana, un usuario de Reddit que firma como tsuto se acerca al vertedero de su condado, en una zona rural de Georgia (Estados Unidos), y revisa el contenedor donde los vecinos dejan los aparatos electrónicos que ya no quieren. De ahí ha salido buena parte de un servidor doméstico con seis unidades de almacenamiento, además de un portátil gaming que ahora usa su hijo.

Lo contó el 12 de septiembre de 2026 en r/homelab, la comunidad de Reddit dedicada a los laboratorios caseros, con una foto de un gran cajón de cartón lleno de torres de ordenador, impresoras y cables. «El vertedero del condado tiene un contenedor aparte para la electrónica y me he acostumbrado a saquearlo una vez a la semana en busca de piezas para mis laboratorios», escribió en el título de la publicación.

Un laboratorio casero, o homelab, es un conjunto de ordenadores que un aficionado mantiene en su casa para aprender, probar programas o alojar sus propios servicios, como copias de seguridad o un servidor multimedia.

«Es una locura lo que tira la gente»

«¡Es una locura lo que tira la gente hoy en día!», escribió tsuto. «Aunque sea material de lo más antiguo, he encontrado muchos discos duros que he podido añadir a mi almacenamiento, RAM, etc.».

Dos días después recogió la historia Tom’s Hardware, en un artículo de su editor de noticias Mark Tyson que la relaciona con la escasez de componentes. Según el medio, incluso quienes pagan en tienda en 2026 «compiten por componentes como las RTX 3060, las placas base y procesadores AM4 y la DDR4», piezas que ya tienen varios años.

El mismo medio publicó en junio que el kit de 32 GB de DDR5 más barato a la venta en Estados Unidos costaba 374,97 dólares, cuando un año antes los kits de 16 GB solían costar menos de 100. Por eso llaman tanto la atención hallazgos como el de la RAM de un servidor viejo que un trabajador se llevó a su garaje.

Seis unidades de almacenamiento y ZFS

En un comentario posterior, tsuto enseñó el resultado: una torre grande, con el polvo a la vista, en la que instaló Proxmox. «Terminé montando esto y le puse Proxmox», escribió.

Proxmox VE es, según su desarrollador, una plataforma de código abierto para gestionar servidores que integra el hipervisor KVM y los contenedores de Linux (LXC). Un hipervisor permite ejecutar varias máquinas virtuales, es decir, varios ordenadores simulados, sobre un único equipo físico.

El reparto de discos lo detalló así: «Dos SSD de 256 GB en espejo para el sistema operativo, un SSD adicional de 1 TB para almacenamiento rápido y tres discos duros de 2 TB en RAID1 para almacenamiento ZFS».

ZFS es un sistema de archivos que también gestiona los volúmenes de disco. La documentación de Proxmox explica que en el modo RAID1, o espejo, «los datos se escriben de forma idéntica en todos los discos» y que «la capacidad resultante es la de un solo disco». Con tres unidades de 2 TB, el espacio útil se queda en 2 TB, a cambio de que el conjunto siga funcionando aunque fallen dos de ellas.

En la foto se distinguen dos SSD Samsung 840 Pro de 256 GB, una tarjeta gráfica GeForce GTX 970 y una fuente de alimentación Corsair CX750M.

No todo salió del contenedor. «Lo amplié a 64 GB de RAM y compré un i7-7700 en Amazon», añadió. La misma documentación de Proxmox advierte de que «ZFS depende mucho de la memoria, así que se necesitan al menos 8 GB para empezar».

El aspecto de la torre provocó bromas en el hilo. «Me alegra ver que no perdiste el tiempo limpiándolo, por si no funcionaba», le escribió el usuario TacoDad189. Otro, sharrostkrest37, le dio un consejo más técnico: «Haría pruebas SMART extendidas y un burn-in completo a esos discos duros antes de fiarme del pool ZFS, y luego guardaría cualquier cosa importante en otro sitio».

SMART es el sistema de autodiagnóstico que llevan los discos, y el burn-in consiste en tenerlos trabajando durante horas para que aparezcan los fallos tempranos.

Un portátil gaming por 25 dólares

«Al portátil Asus ROG solo le hacía falta una batería de 25 dólares de Amazon y sigue teniendo especificaciones bastante decentes para que mi hijo juegue de forma casual», explicó tsuto.

Según el análisis de las fotos que hizo Tom’s Hardware, el equipo lleva un Intel Core i7-4710HQ de cuatro núcleos y ocho hilos, 16 GB de RAM y una gráfica GeForce GTX 860M de 2 GB. El medio añade que servirá para juegos poco exigentes como Stumble Guys.

Que una batería nueva baste para recuperar un portátil es justo lo que busca la Unión Europea con el Reglamento 2023/1542, que a partir de febrero de 2027 pone fin a los portátiles con la batería pegada o soldada. Para los equipos que ya están en casa, OKdiario recopiló varias formas de dar una segunda vida a un portátil viejo.

«La respuesta oficial es no»

Varios usuarios advirtieron de que en sus localidades está prohibido llevarse objetos de los centros de reciclaje. tsuto contestó que había preguntado al personal y que le dijeron que «la respuesta oficial es no, pero si ves algo que te gusta, yo no voy a estar mirando hacia ahí».

Después precisó que se trata de «la Georgia rural y solo unos cuantos señores mayores que se sientan por la zona», y que descubrió los residuos electrónicos al ir a tirar muebles viejos. También explicó su método: «He cogido unos cuantos de arriba, les he sacado los discos, la memoria, etc., y al día siguiente he devuelto las carcasas vacías».

El usuario stana32, que dijo haber trabajado en una planta de reciclaje y reacondicionamiento de electrónica, describió lo contrario. «Si te llevabas aunque fuera una batería de un dispositivo, te sacaban de inmediato», escribió, y añadió que allí «todo lo que pudiera contener datos estaba vallado y tras cerraduras con tarjeta». Stunning_Treacle6875 le respondió que «hay una gran diferencia entre los residuos electrónicos corporativos y un vertedero gestionado por la administración local con un contenedor de autoservicio».

La privacidad también salió en la conversación. MightyPirat3 lo vio como «una violación de la privacidad a punto de ocurrir», y AlterTableUsernames le contestó que «la violación de la privacidad fue tirarlo sin borrarlo». El NIST, el organismo de normalización de Estados Unidos, actualizó en septiembre de 2025 su guía de borrado de soportes, que define ese proceso como el que hace «inviable» acceder a los datos de un disco «para un nivel de esfuerzo dado».

62 millones de toneladas de basura electrónica

Haravikk, otro participante del hilo, defendió la idea con un argumento ambiental: «Muy pocos programas de reciclaje prueban o revenden de verdad lo que funciona, aunque sería mejor para el medio ambiente y más valioso que desguazarlo solo por las materias primas». Y añadió que «se puede jugar perfectamente con procesadores Intel de cuarta y quinta generación», siempre que no se tengan expectativas poco realistas.

Kees Baldé, autor principal del Global E-waste Monitor 2024 de la ONU, decía en la nota de prensa del informe que «no se puede seguir como hasta ahora» y pedía justo eso, «más promoción de la reparación y la reutilización». Su equipo contó 62 millones de toneladas de basura electrónica en 2022, y de todo eso solo constaba como recogido y reciclado el 22,3 %.

Lo que no se sabe del caso

Todo lo que se conoce procede de las publicaciones de tsuto, que no da su nombre, y del artículo de Tom’s Hardware que las recoge. Nadie ha comprobado por su cuenta qué piezas salieron del vertedero y cuáles se compraron, ni cuánto tiempo le llevó reunirlas.

Los usuarios del hilo también explicaron por qué muchos centros no dejan llevarse nada. Para istarian, suele ser «una cuestión de robo y de responsabilidad legal por residuos peligrosos para el medio ambiente», porque lo que el centro recibe «ahora le pertenece y es su responsabilidad». ProgVal apuntó otra razón: «Los residuos tienen valor para las empresas de reciclaje, aunque solo sea como metal para fundir».

Queda, además, la duda de cuánto aguantarán unos discos usados y de edad desconocida, que es justo lo que pretendía resolver el consejo de sharrostkrest37 sobre las pruebas previas.

La publicación original y los comentarios de su autor se han publicado en el foro r/homelab de Reddit el 12 de septiembre de 2026.

Crédito de la imagen: tsuto / Reddit.