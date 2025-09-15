El principal sospechoso del ‘caso Madeleine McCann’ saldrá de prisión este miércoles: «Volverá a hacerlo»

Christian Brueckner, principal sospechoso en la desaparición y presunto asesinato de la niña Madeleine McCann en 2007, saldrá de prisión este miércoles, tras cumplir otra condena. El alemán, de 48 años, cumple siete años en la cárcel de Sehnde, Hannover, por la violación de una mujer de 72 años en Praia da Luz, Portugal, lugar donde desapareció la niña británica Maddie.

Aunque no ha sido acusado formalmente por el caso McCann, las autoridades alemanas lo consideran el principal sospechoso desde 2020. Brueckner, que niega cualquier implicación, acaba de rechazar ser interrogado por Scotland Yard.

La alerta ha crecido en Europa tras conocerse que será excarcelado con tanta brevedad, ya que el fiscal alemán Hans Christian Wolters ha advertido de que Brueckner sigue siendo «fundamentalmente peligroso» y ha predicho que podría reincidir o huir de Alemania tras su liberación.

El fiscal alemán ha recordado que un experto psiquiátrico que evaluó al sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann concluyó recientemente que «es de esperar que cometa nuevos delitos sexuales».

«No ha recibido ninguna terapia ni tratamiento similar en prisión, lo que significa que, desde nuestro punto de vista, debemos suponer que reincidirá», afirmó.

Por este motivo, los fiscales ha pedido que Brueckner lleve una tobillera electrónica y que informe a las autoridades de su lugar de residencia, aunque no se ha decidido nada al respecto

Brueckner siempre ha negado su implicación en el caso de Madeleine McCann, que desapareció de la habitación del hotel de Portugal donde pasaba vacaciones con sus padres cuando ellos cenaban en un restaurante cercano.

La investigación continúa activa, pero sin cargos concretos. Su salida anticipada se debe al pago de una multa por un donante anónimo en junio de 2025. Las autoridades evalúan medidas de vigilancia post-penitenciaria.