La mujer expulsada de La Moraleja por pasearse en topless: «Tengo miedo»

El exclusivo Club de Golf de La Moraleja expulsó a una joven brasileña por pasearse en topless por las instalaciones, desde entonces esta mujer vive con miedo. Sol es la mujer que se ha hecho famosa al aparecer en redes sociales, un vídeo en el que se ve su expulsión del club con el que había llegado por invitación de uno de los socios. Al parecer, su vestimenta no cumplía con las normas por lo que fue invitada a vestirse o a salir de las instalaciones. El final de esta historia es una mujer que no ha podido superar lo sucedido.

Expulsada de las instalaciones del club de golf de La Moraleja

Sol es una mujer brasileña que decidió dejarlo todo para venir a España a labrarse un futuro mejor. Lo consiguió como dama de compañía conociendo a varios hombres importantes que la han llevado a las zonas más exclusivas de Madrid. En una de sus visitas al Club de golf de La Moraleja ocurrió lo impensable.

Ella estaba disfrutando del sol, a su manera, con el bikini más bajo para no dejar marcas. Algo que, al parecer, incumple las normas de las instalaciones. Los vigilantes de seguridad la invitaron a taparse, algo que Sol no entendía al no estar haciendo nada malo, solo disfrutando de una tarde de altas temperaturas, bronceándose.

Como no podía abandonar el local o taparse, se enfrentó a los vigilantes y acabó en una pelea que ha dado la vuelta a las redes sociales. La pasibilidad de los otros miembros del club, incluido su acompañante tampoco ha pasado desapercibida ante los teléfonos móviles que estaban grabando lo sucedido en ese exclusivo Club.

En una entrevista realizada a ‘Cuatro al día’, Sol ha explicado todo el suceso y ha añadido su estado actual. Todavía no termina de creerse lo que pasó ese día en el que ella solo estaba deseando tomar el sol como haría en cualquier playa de nuestro país. Según sus declaraciones: “Yo tengo un poco de miedo porque soy de Brasil. ‘Ay, no sé qué hago, la verdad!”.

Añade que: “Estoy mal, pasé muy mala noche. Lloré mucho. Estoy un poco triste por lo que sucedió. Yo no hice nada de nada”. Ella solo estaba trabajando con un cliente, el cual se desentendió totalmente y según afirma no hizo nada por defenderla. Algunas otras asistentes al club afirmaban que la joven hablaba muy alto, algo que se ha encargado de desmentir.