La mujer de Totti ‘celebra’ su separación con un topless salvaje en la sabana africana

Francesco Totti sigue siendo noticia en la prensa italiana y junto a su ya ex mujer protagoniza programas de televisión y cientos de noticias en periódicos. La leyenda del fútbol italiano y ex jugador de la Roma comunicó hace unos días que se separa de la modelo Ilary Blasi tras 20 años de relación y matrimonio. Ambos lo hicieron público por separado, mediante dos comunicados distintos y pidiendo respeto por su privacidad en estos días complicados.

Ahora, su ya ex mujer también está dando mucho que hablar en redes sociales por una de las fotografías que ha subido desde su perfil oficial. La famosa presentadora de televisión italiana posa en topless desde sus vacaciones en África, una imagen que ha revolucionado a los dos millones de seguidores que tiene.

«Después de 20 años juntos, lamentablemente mi historia de pareja con Ilary se ha terminado. Todo lo que he dicho en estos últimos meses ha sido para tratar de proteger a nuestros hijos. He intentado superar la crisis de mi matrimonio pero hoy comprendo que la separación, aunque dolorosa, ya no es evitable. Seguiré unido a Ilary en la educación de nuestros maravillosos tres hijos, siempre con gran respeto por mi mujer», decía Totti al respecto en su comunicado.

Un divorcio que llega meses después de que Totti fuera acusado de ser infiel a su esposa con una conocida economista italiana, una noticia que el ex futbolista negó en su momento rotundamente para proteger a su familia. La prensa del país transalpino publicó ese supuesto affaire de Totti con Noemi Bocchi, conocida también en el mundo del fútbol italiano por que su ex marido es directivo de la SSD Tivoli Calcio 1919, con la que podría haber mantenido una relación paralela.

