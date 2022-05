La madre de Marta del Castillo a El Cuco: «Ten decencia y mírame a la cara»

El juicio contra Francisco Javier García, alias El Cuco, por mentir al tribunal que juzgó a los mayores de edad investigados por el crimen de Marta del Castillo ha quedado visto para sentencia. Estaban previstas más declaraciones, como la de Miguel Carcaño para el próximo 31 de mayo, pero se han suspendido porque tanto El Cuco como su madre han reconocido que mintieron.

Tras este giro de los acontecimientos, la juez ofreció la posibilidad a los padres de Marta del Castillo de que declarasen en la sesión de hoy por el daño moral al que han sido sometidos. Y, precisamente, la madre de la joven se ha referido a El Cuco diciéndole «ten decencia y mírame a la cara». Además, ha indicado que «tiene la sensación de una total humillación, porque estas personas» se han reído de ellos, de su dolor y su pena «durante 13 años».

La madre de Marta también ha afirmado que está «en tratamiento psiquiátrico» y ha «tenido que dejar de trabajar porque no podía compaginarlo con el tratamiento». «Sigo teniendo ese dolor y sensación de que por culpa de tanta mentira no he podido enterrar a mi hija. Me levanto todas las mañanas pensando donde esta mi hija y me acuesto todas las noches pensando qué pasó con mi hija», ha confesado. Mientras que su marido, el padre de Marta, ha señalado que «impedir que declare Carcaño» les hace «tanto daño como las mentiras».

En este sentido, la acusación particular ha apuntado durante el juicio que «para valorar los hechos, eran necesarias la declaración de Miguel Carcaño», así como «las conversaciones con Pablo Bonilla», el joven que se infiltró en la familia de El Cuco para conseguir información sobre el caso. Asimismo, han defendido que «se han vulnerado los derechos de la acusación, reconociendo hechos que no son los que recoge la acusación popular».

«Las pruebas que se han practicado son el silencio y el reconocimiento. Creemos que esto está huérfano de pruebas. Para demostrar que mintieron a conciencia, hay que demostrar la verdad, y negándose a contestar a más preguntas sobre los hechos significa que vuelve a burlarse de la justicia y de mis clientes», ha sostenido la acusación particular.

Por su parte, la defensa de El Cuco -ejercida por Agustín Martínez- ha solicitado una pena de 1 mes y 15 días, así como una multa de 6 euros durante 22 días argumentando que «el delito de falsedad de testimonio es contra la administración de Justicia». Asimismo, ha argumentado que «no cabe indemnización alguna por falso testimonio» porque, en su opinión, «no perjudicó a la sentencia». La acusación particular ha solicitado subir la responsabilidad civil de El Cuco y su madre a 25.000 euros cada uno por daños morales.

Asimismo, Martínez se ha mostrado «perplejo» porque «es la primera vez que en 30 años de servicio» que ve que «el relato de hechos admitido de pleno por parte del denunciado supone estupor por parte de quien lo recibe». Por eso, considera, «el objetivo de esto no era saber si había un delito de falso testimonio, sino que era otro».