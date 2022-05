Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, ha declarado ante la juez de lo Penal número 7 de Sevilla que “impedir que declare Carcaño nos hace tanto daño como las mentiras”. Tanto él como su esposa Eva han declarado en la causa que se sigue contra Francisco Javier García, alias El Cuco, por mentir al tribunal que juzgó a los mayores de edad en el juicio por el crimen de Marta del Castillo. La juez les había dado la posibilidad de hacerlo después de que El Cuco y su madre se declarasen ayer culpables de falso testimonio y por tanto la juez se quedase sin poder practicar el resto de pruebas, entre ellas la declaración de Miguel Carcaño.

Ha comenzado a preguntar la abogada de la familia de Marta del Castillo a Eva Casanueva, madre de la víctima y después ha preguntado al padre, a Antonio del Castillo. «¿Qué siente usted ante estas mentiras?», ha sido la primera pregunta. «Realmente es humillante, como si me arrastraran por la calle. Llevamos 13 anos sabiendo que mienten. Tenemos problemas psicológicos por estas cuestiones», ha dicho Antonio, que luego ha añadido que lleva varios años en tratamiento médico por estos hechos.

La abogada ha preguntada después si «¿usted no puede cerrar el duelo?» a lo que Antonio ha respondido que «para llorar me iba a mi casa y a mi cama» y luego ha explicado que el reconocimiento de El Cuco de haber mentido supone «que ha reconocido los hechos, pero no se ha expresado, en los hechos hay más cosas y más personas que estuvieron alli. Se sabe quién estaba y a qué hora estaban. Con este actitud se impide llegar a la conclusión de que estas mentiras han perjudicado la sentencia».

Ni Fiscalía ni la defensa de El Cuco han preguntado. En la última palabra de Antonio del Castillo ha dicho que «al no venir a declarar Carcaño se nos vuelve a hacer un daño moral similar a la mentira de los acusados».

Entonces la juez ha dicho que no podía admitir ya la declaración de Carcaño, pero que «entiendo y comprendo, pero no se puede desligar un caso de otro. Aquí estamos tratando sobre un falso testimonio. Si han reconocido los hechos, me quedo sin pruebas que practicar».

La acusación particular ha solicitado subir la responsabilidad civil de El Cuco y su madre a 25.000 euros cada uno por daños morales. El abogado de El Cuco ha pedido reducir la pena a un mes y 15 días de multa de 22 días a razón de 6 euros diarios. La defensa de Rosalía, madre de El Cuco, ha pedido aplicar el atenuante de «confesión tardía».

Antes de Antonio del Castillo había declarado ya Eva Casanueva, madre de Marta y aunque su declaración ha sido más corta ha dicho que «tiene la sensación de una total humillación, porque estas personas se ha reído de nosotros durante 13 años, de nuestro dolor y de nuestra pena». La madre de Marta también ha afirmado que está «en tratamiento psiquiátrico» y «he tenido que dejar de trabajar porque no podía compaginarlo con el tratamiento. Sigo teniendo ese dolor y sensación de que por culpa de tanta mentira no he podido enterrar a mi hija. Me levanto todas las mañanas pensando donde esta mi hija y me acuesto todas las noches pensando que pasó con mi hija».

Entonces su abogada ha recordado: «usted tiene la incapacidad ahora mismo como consecuencia de no poder cerrar capítulo» y la madre de Marta ha sido tajante al replicar que «lo que ha pasado ayer con el reconocimiento de que mintieron es que siento que continúan burlándose de nosotros, amparándose en la Justicia».