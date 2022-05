La defensa de El Cuco quiere frenar el nuevo juicio por Marta del Castillo con «una prueba demoledora»

El 24 de enero del año 2009 Antonio del Castillo se despedía de su hija Marta en la puerta de su vivienda en Sevilla. Antonio no podía imaginar que aquélla sería la última vez que vería a su hija y que se estaba marchando con la persona que actualmente cumple condena por su asesinato, Miguel Carcaño. Menos aún podía imaginar Antonio y toda la sociedad que hoy, en mayo de 2022, un juzgado sevillano está a punto de arrancar de nuevo un juicio contra uno de los condenados por la desaparición de su hija y la madre de éste. El próximo jueves 26 de mayo El Cuco regresa al banquillo de los acusados.

Javier García, alias El Cuco, uno de los dos únicos condenados por su relación con la muerte y desaparición de Marta del Castillo, pudo haber mentido en sede judicial cuando acudió a declarar como testigo en el juicio contra los otros investigados por su presunta relación con el crimen de Marta. La sentencia de aquel juicio lo dejó muy claro: “Dedúzcase testimonio de las declaraciones de D. Francisco Javier García Marín vertidas en el juicio oral y remítanse al Juzgado Decano de Instrucción de esta ciudad por si las manifestaciones del Sr. García Marín pudieran ser constitutivas de delito contra la Administración de Justicia”. La duda es si lo anterior se redactó en 2013, fecha de la sentencia, ¿por qué juzgan a El Cuco y a su madre, a la que no se le mencionó en aquella sentencia, esta semana en Sevilla?

Ese es uno de los argumentos que quiere esgrimir la defensa del acusado. El abogado Agustín Martínez asegura que el 26 de mayo, el día que deben resolverse las cuestiones previas, pedirá el sobreseimiento provisional y el archivo de las acusaciones contra Javier García y contra su madre Rosalía, a quien los padres de Marta del Castillo también acusan de haber mentido durante el juicio por la muerte de su hija.

¿Falsa coartada?

¿De qué mentira se trata? La noche del crimen de Marta, Javier aseguró haber estado de botellón con unos amigos para luego irse a dormir a su casa. Esa versión la alteró para reconocer en primer término que sí estuvo en la casa de Miguel Carcaño, pero tras la muerte de Marta, y que si tuvo algo que ver fue con la desaparición del cuerpo, que aseguró haber llevado al río Guadalquivir con sus amigos. A estas alturas El Cuco ya niega tener ninguna relación con los hechos, pero los padres de Marta creen lo contrario y además creen que su madre, la del acusado, le ayudo aquella noche dándole coartada y que mintió en el juicio para no descubrir la participación de su hijo.

Es importante recordar que el convencimiento de los padres de Marta del Castillo, Antonio y Eva, se basa en unas grabaciones realizadas por una persona que se llegó a conocer como El infiltrado, un hombre que, aprovechando su amistad con los padres de El Cuco, grabó horas de conversaciones que apoyan la teoría de los padres de la chica de que el entonces menor y su madre prestaron falso testimonio. Este hombre asegura haber sido confidente policial, algo que la Policía niega.

Este hecho ha llevado a la defensa a basar su petición de archivo en varios argumentos, como el derecho de El Cuco a no declarar contra sí mismo en una causa que le afecta, el de su madre a no declarar contra su hijo y en que el falso testimonio es un delito contra la Administración de Justicia, que pese a tener sospechas de que se produjera en 2013 nunca ha hecho nada por investigarlo, ya que esta denuncia la impulsa la familia de Marta.

Es un misterio saber qué dirá el tribunal al respecto, pero en otros casos se deja esta resolución para cuando acabe la vista oral. De ser así, el mismo 26 de mayo declararían Javier y su madre, al día siguiente, los padres de Marta del Castillo y otra serie de testigos, hasta el día 31, ese día, directamente desde la cárcel de Herrera de la Mancha, Miguel Carcaño regresará a Sevilla casi una década después para testificar en el juicio contra su antiguo amigo en calidad de testigo y obligado, a decir verdad.

Pero incluso para evitar este escenario, Agustín Martínez cree tener un as en la manga y así lo ha reconocido en conversación con este periódico. “Si no se resuelven las cuestiones previas, hay una prueba solicitada cuyo contenido es tan demoledor que convertirá en innecesario el resto del juicio”, aseguras el letrado, quien insiste en no revelar un secreto para el que apenas quedan un puñado de días para ser revelado. Por cierto, a la pregunta de si su cliente puede ayudar a dar con el paradero del cuerpo de Marta del Castillo, Martínez se muestra taxativo: “Si pudiera lo habría hecho hace ya mucho tiempo”.