La verdadera razón por la que Mario Vaquerizo lleva canas

Mario Vaquerizo forma parte de la campaña de una marca de cuidado para el cabello luciendo melena y canas, las lleva por una razón en concreto. El pelo con canas cada vez está más normalizado, hombres y mujeres de cualquier edad deciden no teñirse y mostrarse tal cual son. La idea de que el pelo blanco envejece ha pasado a la historia, hoy en día sucede todo lo contrario. Uno de los famosos que luce orgulloso sus canas es Mario Vaquerizo que jamás ha usado ningún tipo de tinte, su melena es 100% natural por este motivo.

Mario Vaquerizo lleva canas por este motivo

Los famosos ya no se tiñen. Desde Mario Vaquerizo, hasta la mismísima Reina Letizia, los tintes tienen los días contados si seguimos las tendencias actuales. No importa la edad, el pelo canoso está cada vez más presente. Ante esta decisión personal, recurrir o no al tinte, Mario Vaquerizo ha querido explicar porque ha optado por dejar su melena al natural.

Para la campaña realizada de una conocida marca de productos para el cabello, Mario quiso dejar muy claro qué significaban las canas para él. Al contrario de lo que la gente cree, no son un producto de un descuido o de una falta de tiempo, sino todo lo contrario. Estas ideas del pasado han dado paso a una nueva filosofía en cuanto al cabello se refiere. Las canas están de moda y para Mario Vaquerizo la idea es justo la contraria de lo que piensa la gente.

Según ha explicado: “Soy una persona muy higiénica en todos los sentidos, yo me he dejado las canas porque me gustan a mí y a mi mujer, las canas son productos de ser una persona interesante». Cierto es que una persona con canas aporta no una imagen de descuidado, sino de persona interesante, según esta pareja de famosos.

El pelo de Mario Vaquerizo es uno de sus signos de identidad que no duda en lucirlo siempre en perfectas condiciones. Las canas de Mario han acabado invadiendo toda la melena negra, dando lugar a un tono grisáceo que tal como él y su esposa afirman le aporta un punto de lo más especial.

A sus 48 años el cantante de las Nancys Rubias es un icono de la moda y del estilo. Si gesto de dejarse el pelo con canas ha servido para que esté un poco más de moda, ser como uno es, con las canas propias del tipo de pelo o de la edad.