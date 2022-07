Alaska y Mario Vaquerizo son una de las parejas más consolidadas entre los famosos de nuestro país, y a pesar de los rumores de crisis aparecidos hace algunos días, ya se ha desmentido que estos fueran ciertos, pero puede que a muchos les sorprenda como es que no han tenido hijos, teniendo en cuenta que el reality que protagonizaron hace años en MTV dieron muestras más que sobradas de ser muy «niñeros» con los hijos de amigos y familiares. Descubramos a continuación, la impactante razón por la que Alaska y Mario Vaquerizo nunca han tenido hijos.

¿Por qué Alaska y Mario no han tenido hijos?

Alaska y Mario Vaquerizo se dieron el «sí» quiero por primera vez hace más de 20 años en Las Vegas. En concreto, aquella primera boda de una de las parejas más divertidas de entre las parejas de famosos, se produjo en noviembre de 1999 y desde entonces no se han separado a pesar de algunos rumores recientes.

Les pudimos conocer mejor gracias a su programa para MTV que tuvo una duración de 5 temporadas, siempre rodeados de amigos y de familia y también de niños, pero no los propios ya que hace tiempo que ambos decidieron no tener hijos, pero ¿cuál es la razón para ello?.

Por lo visto la pareja decidió centrarse en su trabajo, por lo que la falta de tiempo y también otras prioridades hicieron que finalmente no tuvieran hijos. Además, la propia Alaska ya ha explicado en alguna que otra entrevista que nunca ha sido muy «niñera» a pesar de que en su programa para MTV, sí que se la vio cuidando de los hijos de algunos amigos.

Vaquerizo en cambio sí que habría querido ser padre tiempo atrás. Lo contó su esposa en el programa «Lazos de Sangre» de TVE en el que dijo: «Mario dice que a él le hubiera gustado tener un niño y ser padre, pero seguro que se cansa enseguida, no tiene paciencia. He tenido otras prioridades y los hijos no han sido una de ellas para nada», mientras él apostillaba «No ha habido hijos por una cuestión de responsabilidad y falta de tiempo. Alaska tampoco tiene el instinto maternal muy desarrollado».

Mucho más tajante además se mostraba Alaska en los años 80. Precisamente en el mismo espacio de la cadena pública aparecía un vídeo de archivo en el que decía sobre los niños, «Odio a los niños, son insoportables. Además, me van a desplazar, ellos son lo que dentro de 10 años tomarán mi puesto», aunque como decimos, luego la acabamos viendo con una actituda muy tierna y maternal con los pequeños de sus amigos.