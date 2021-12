La pasada noche del 22 de diciembre, ‘Lazos de sangre’ cerraba la temporada con una invitada muy especial. Presentado por Boris Izaguirre, el programa contó con la presencia de Alaska, quien participó en un documental sobre su vida y se sometió a las preguntas de colaboradores como Patricia Pérez y Cayetana Guillén Cuervo.

Como no podía ser de otra forma, el programa de Televisión Española hizo un profundo repaso de la carrera profesional que ha tenido la cantante desde que decidió subirse por primera vez a un escenario. Todo ello abordando también aspectos de su vida personal y privada, principalmente, sobre su madre, América, y su marido, Mario Vaquerizo.

Recordemos que la pareja se casó hace más de dos décadas en Las Vegas, momento en el que dieron un importante paso en su relación. Sin embargo, a pesar de los años que llevan juntos, todavía a quién cuestiona la veracidad de su relación sentimental con Mario Vaquerizo. Un tema que ya empieza a cansar a la artista.

Alaska: «Ya no me hace gracia que la gente cuestione nuestro matrimonio». #LazosAlaska 👉 https://t.co/oMv4QYlM6P pic.twitter.com/FlPMTiUSDg — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021

«Al principio me hacía gracia, pero ha llegado un punto en el que ya no», ha comenzado explicando Alaska en ‘Lazos de sangre’. «¿Piensan que no soy mujer, que no tengo sexo, que duermo sin mirarle?», cuestionaba con ironía. Y es que, la intérprete ha querido volver a dejar claro que Vaquerizo era la única persona con la que tenía relaciones, descartando la posibilidad poliamorosa o la de tener una relación abierta.

Además, siendo completamente sincera al respecto, Alaska ha señalado que no conoce ninguna relación abierta que hubiera funcionado y considera que este tipo de relaciones no son para ella. Pero, eso no ha sido todo, ya que la artista también ha hablado del por qué no ha querido formar una familia con Vaquerizo.

Mario y Alaska cuentan por qué nunca han tenido hijos en #LazosAlaska 👉 https://t.co/uVl7aTwP8r pic.twitter.com/QOo0vuhwFp — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) December 22, 2021

«Una cuestión de responsabilidad y falta de tiempo», confesaba. Unas palabras que fueron unidas a un video de archivo que el programa quiso ponerle a la cantante. «Odio a los niños, son insoportables. Además, me van a desplazar, ellos son lo que dentro de 10 años tomarán mi puesto», declaraba Alaska en el video.

Unas declaraciones a las que añadió en plató que: «Mario dice que a él le hubiera gustado tener un niño y ser padre, pero seguro que se cansa enseguida, no tiene paciencia. He tenido otras prioridades y los hijos no han sido una de ellas para nada».