Sheila Casas, la hermana de Mario Casas, habla sin tapujos de Melyssa Pinto: «Antes que ser madre…»

Sheila Casas ha dejado de estar en la sombra para convertirse en un personaje muy importante para la crónica social. A raíz de su tormentosa relación con Álvaro Muñoz Escassi, la colaboradora se ha ganado un hueco en los platós de televisión y cada vez son más los que están interesados por seguir sus pasos. De esta forma, le han invitado a un evento que ha tenido lugar en Madrid y ha accedido a responder a unas preguntas relacionadas con su hermano Mario. Como era de esperar, ha terminado hablando de Melyssa Pinto y ha sido totalmente sincera al afirmar que la joven está totalmente integrada en la familia, tanto es así que no descarta que, dentro de un tiempo, haya un nuevo bebé dentro del clan.

Sheila Casas tiene ganas de ser tía, «antes que ser madre. Nunca digas nunca, pero yo siempre he dicho que no quiero ser madre, es algo que nunca me ha llamado. Sé que puede parecer raro, pero es lo que siento y nunca me ha nacido el instinto maternal». Estas declaraciones son muy importantes porque normalmente suele huir de cuestiones relacionadas con su vida sentimental. Sheila evita dar explicaciones sobre cosas que pertenecen a su intimidad, sobre todo después de la experiencia que tuvo con Álvaro Muñoz Escassi. Ahí se dio cuenta de que la popularidad es un arma de doble filo y ahora no quiere cometer ningún riesgo.

La protagonista de nuestra noticia ha admitido que siempre ha sido muy enamoradiza. Le gusta estar en pareja y considera que tarde o temprano volverá a enamorarse, aunque reconoce que su noviazgo con Álvaro Muñoz Escassi le ha obligado a hacer un pequeño parón y ahora necesita tomarse un tiempo antes de empezar una nueva aventura. «Estoy muy bien, muy tranquila. Estoy en un momento muy de introspección. Soy al final lo que he vivido, de todo se aprende, y tampoco he tenido una mala experiencia con mi última relación, creo que me llevo cosas súper buenas», comenta con una sonrisa.

Sheila Casas y su opinión sobre Melyssa Pinto

La relación entre Sheila Casas y Melyssa Pinto se ha dejado ver por primera vez de manera pública en un photocall en Madrid, donde ambas posaron sonrientes y demostraron la gran complicidad que las une. Fue un momento muy esperado, ya que hasta ahora apenas se habían dejado ver juntas, a pesar de la consolidada relación que mantiene Melyssa con Mario Casas, hermano de la abogada.

Las cuñadas irradiaron naturalidad y cariño ante los medios, confirmando que entre ellas hay una conexión sincera que va más allá de los lazos familiares. Los gestos cómplices, las risas compartidas y la cercanía entre ambas reflejan que se entienden a la perfección, algo que ha llamado la atención y que ha hecho profundamente feliz a muchos fans.

En los últimos meses, la relación de Mario Casas y Melyssa Pinto ha dejado de ser un secreto para convertirse en una historia de amor sólida y visible, en la que la familia del actor ha jugado un papel muy importante. Mario, en una de sus recientes apariciones públicas, hablaba abiertamente de la felicidad que está viviendo, asegurando que se encuentra «feliz, contento y rodeado de gente buena», unas palabras que muchos interpretaron como una clara referencia a Melyssa y al equilibrio que ella ha traído a su vida. Esa armonía también se refleja en la buena sintonía que mantiene la ex concursante de La isla de las tentaciones con Sheila, quien no ha dudado en destacar las cualidades de su cuñada.

Según la abogada, Melyssa «es una chica súper dulce, se le ve muy buena persona y muy pura», declaraciones que evidencian el cariño y respeto que siente hacia la pareja de su hermano. La familia Casas siempre se ha mostrado unida, y ahora esa unión parece fortalecerse aún más con la incorporación de la joven catalana, que ha sabido ganarse el corazón de todos.

El buen momento de Mario Casas

Durante el evento, Sheila Casas no ocultó la alegría que le produce ver a su hermano feliz y tranquilo junto a Melyssa. A pesar de reconocer que todavía no la conoce en profundidad, sus palabras fueron de admiración y afecto, algo que deja entrever que el vínculo entre ambas seguirá creciendo con el tiempo. En cada gesto y cada palabra se percibe el orgullo de una hermana que valora por encima de todo el bienestar de Mario y que agradece que haya encontrado a alguien que le aporte serenidad y equilibrio. Melyssa, por su parte, se mostró cercana y agradecida, dejando claro que también siente un gran cariño por la familia de su novio.

Esta buena relación entre cuñadas refuerza aún más la estabilidad de la pareja, que atraviesa su mejor momento. Todo indica que el entorno de los Casas ha recibido a Melyssa con los brazos abiertos, consolidando así un vínculo familiar que, sin lugar a dudas, dará mucho de qué hablar. De momento ha hablado Sheila, pero ¿qué tendrá que decir Oscar Casas de todo esto? ¡Estaremos muy atentos!