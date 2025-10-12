Melyssa Pinto habla por primera vez de su relación con Mario Casas y nadie da crédito: «Mi caramelito está…»

Hace unos meses empezó a sonar con fuerza un rumor que ha terminado convirtiéndose en noticia. Los hechos son los que son y ya podemos decir que Melyssa Pinto, la joven que saltó a la fama a raíz de su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa, está saliendo con Mario Casas. El único problema es que no está dispuesta a hablar demasiado de este asunto porque tiene miedo de que la exposición termine jugando en su contra. Por ese motivo, la última vez que le han preguntado al respecto, ha contestado: «Mi caramelito no se lo va a comer nadie». La modelo ha sido muy sincera y de alguna forma ha reconocido su amor hacia el actor, aunque prefiere no cruzar ciertos límites para evitar tener conflictos en el futuro.

Las otras conquistas de Melyssa Pinto han sido rostros de Telecinco que, en menor o mayor medida, estaban acostumbrados a las polémicas, pero ahora estamos hablando de Mario Casas, un artista que se caracteriza por escapar del escándalo. De esta forma, la ex concursante de La isla de las tentaciones sea mostrado cauta y hará todo lo posible para proteger a su nuevo novio.

El gesto que ha tenido Mario Casas

El silencio no significa que Mario Casas no esté ilusionado, al contrario. De hecho, acaba de tener un detalle que dejará a más de uno sin palabras. Desde que se conocieron y comenzaron su relación, la pareja han optado por llevar su romance con la mayor discreción posible. Aun así, su notoriedad pública ha hecho que los paparazzis siguieran cada uno de sus pasos, alimentando rumores y teorías sobre el estado de su relación. Su deseo de proteger su intimidad contrastaba con la curiosidad que les rodea, convirtiéndolos en los protagonistas del momento.

Según nuestros datos, ese hermetismo parece haber llegado a su fin. Mario Casas ha sorprendido a todos con un gesto que ha cambiado por completo la percepción pública de su relación. El intérprete, que como decimos es conocido por su carácter reservado en lo que respecta a su vida privada, ha publicado en su cuenta de Instagram un mensaje que muchos han interpretado como la confirmación definitiva de su noviazgo con Melyssa.

Este inesperado movimiento del protagonista de No matarás ha causado un auténtico revuelo entre sus seguidores, que no han tardado en inundar las redes con comentarios celebrando la complicidad de la pareja. Se trata de una declaración sutil, pero cargada de significado, que evidencia la buena etapa que ambos estarían atravesando tanto a nivel personal como profesional.

¿Están viviendo juntos?

La iniciativa de Mario Casas llega justo cuando se rumorea que la pareja podría haber dado un paso más en su relación y estaría conviviendo bajo el mismo techo. En este contexto, el actor quiso mostrar públicamente su apoyo a Melyssa con motivo del lanzamiento de su nueva línea de zapatos junto a la marca Gioseppo. Aunque no asistió al evento de presentación, Casas compartió en sus historias de Instagram una imagen del cartel de la campaña protagonizada por su pareja, acompañada del mensaje «Congrats, Melyssa» y un corazón.

En el pódcast En todas las salsas manejan una información que ha hecho saltar todas las alarmas y que está despertando una gran curiosidad. Fuentes cercanas aseguran que Mario Casas está buscando una nueva vivienda para empezar su convivencia con Melyssa Pinto. En OKDIARIO hemos explicado que la creadora de contenido reside en un pequeño piso situado en Madrid. Es un apartamento ubicado en una zona de lujo, pero no tiene demasiados metros. Por ese motivo, Mario se habría puesto manos a la obra para encontrar un nidito de amor que esté a la altura de sus necesidades. Mientras tanto, pasan mucho tiempo el uno en casa del otro, así que se puede decir que ya han dado el paso fina.

Melyssa Punto, una más en la familia

La relación de Melyssa Pinto con la familia de Mario Casas no ha podido ir mejor. Desde el principio, la catalana ha encajado a la perfección con todos, especialmente con los hermanos del actor, con quienes ha coincidido en varias ocasiones. Poco a poco, Melyssa se ha hecho un hueco en el entorno más íntimo del intérprete, compartiendo momentos familiares y ganándose el cariño de todos sin necesidad de grandes gestos.

Además, su presencia en las reuniones y escapadas familiares se ha vuelto algo habitual, aunque siempre con la discreción que ambos mantienen en su vida privada. A diferencia de otras relaciones anteriores, Mario parece sentirse especialmente cómodo mostrando esta estabilidad y dejando que Melyssa forme parte de su día a día. Por ejemplo, este verano estuvieron todos juntos de vacaciones y, si todo sigue según lo previsto, repetirán la misma operación en Navidad.