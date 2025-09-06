Quién es Vicente Romero, la nueva pareja de Adara Molinero y su mayor apoyo para ‘Supervivientes All Star’

Únicamente han pasado dos días desde que se estrenó el concurso y Adara Molinero ya se ha convertido en una de las grandes favoritas de Supervivientes All Star. La influencer ha atravesado una etapa muy complicada, pero ha sabido pedir ayuda a tiempo y considera que lo mejor es regresar al mundo del espectáculo en un formato que pueda ponerla a prueba en todos los sentidos. Es la tercera vez que viaja a Honduras para participar en el reality de Telecinco, aunque en esta ocasión cuenta con un apoyo que ha suscitado mucho interés: el de Vicente Romero, su nueva ilusión. Ella misma ha reconocido que está muy feliz a su lado y que tiene por delante una etapa preciosa que piensa exprimir al máximo, a pesar de que ya se haya llevado varios desengaños amorosos.

«Sí, estoy ilusionada y mi corazón lo tiene él», declaró en el Festival de Televisión de Vitoria cuando le preguntaron por este asunto. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: hasta la fecha, Adara no ha tenido demasiada suerte en el amor. Hugo Sierra, el padre de su hijo, terminó arremetiendo contra ella en varios espacios y todo esto puso encima de la mesa un conflicto que hizo saltar todas las alarmas. El último novio oficial de Molinero ha sido Álex Ghita, quien también acabó en televisión hablando de su tormentoso romance con la modelo. Ahora la pregunta es: ¿Tendrá más suerte con Víctor?

Así es Vicente Herrero

Hasta ahora, su vida había transcurrido con bastante discreción, ligada al deporte y alejada de los focos de la crónica social. Originario de Ingenio, una localidad perteneciente a la provincia de Las Palmas en la isla de Gran Canaria, Romero tiene 36 años y ha dedicado la mayor parte de su vida al fútbol, deporte en el que ha encontrado su verdadera vocación. La noticia de su noviazgo con Adara ha puesto en primer plano a un hombre que, a pesar de no ser conocido por el gran público, ha acumulado una dilatada experiencia en diferentes clubes tanto de España como del extranjero.

En lo deportivo, Romero ha seguido un camino que refleja el esfuerzo y la perseverancia de quienes apuestan por hacer carrera en el fútbol profesional. Se formó en la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas, uno de los equipos más emblemáticos de su tierra, donde ya despuntó por su capacidad en el terreno de juego.

En 2008 logró dar sus primeros pasos en la filial del club y, dos años más tarde, llamó la atención del Atlético de Madrid, que decidió ficharlo para su división C. Su rendimiento le permitió escalar rápidamente a la categoría B, donde continuó desarrollándose antes de dar el salto a equipos como la Unión Balompédica Conquense, el C.F. Talavera y el Rayo Majadahonda, donde permaneció durante dos temporadas. Precisamente en este último conjunto logró consolidarse, participando en el ascenso a Segunda División y confirmando su valía como futbolista. Posteriormente, se incorporó a la Cultural y Deportiva Leonesa, equipo con el que también viviría momentos destacados en su trayectoria.

A pesar de contar con contrato en vigor, Vicente tomó la decisión de rescindirlo y probar suerte en el UCAM Murcia Club de Fútbol, dentro de la Segunda División RFEF. Sin embargo, su carrera daría un nuevo giro en 2020, cuando decidió regresar a la Cultural Leonesa antes de volver al C.F. Talavera. Fue precisamente en este club donde consiguió acumular más de 4.000 minutos de juego en 60 partidos, afianzando su papel como un jugador constante y comprometido. Dos años más tarde, en 2022, se incorporó definitivamente al UCAM, donde disputó la temporada 2022/23.

Finalmente, en agosto de 2024, firmó por el ASD Ugento Calcio, un equipo de la Serie D italiana, lo que supuso un nuevo reto en su vida profesional. El fichaje se extendió hasta el 30 de junio de 2025, y este movimiento le obligó a trasladarse a la región de Puglia, en el sur de Italia, donde el club tiene su sede y donde actualmente desarrolla su carrera.

Adara Molinero, un reto para el deportista

Su vida en Italia ha supuesto un nuevo comienzo tanto a nivel personal como profesional. Instalado en Ugento, el protagonista de nuestra noticia ha sabido compaginar su compromiso deportivo con momentos de ocio y viajes por el país. Ha visitado diferentes regiones, como Sicilia, y ha compartido parte de sus experiencias a través de sus redes sociales, donde deja entrever su carácter cercano y familiar. Aunque su presente se centra en el fútbol italiano, no olvida sus raíces canarias, pues a menudo regresa a su tierra natal para reencontrarse con los suyos y disfrutar de momentos con sus amigos y familiares.

Esta dualidad entre la vida profesional en el extranjero y la conexión con sus orígenes define a un hombre que ahora, además, se enfrenta a la atención mediática derivada de su relación con Adara Molinero. La exposición supone para él un terreno nuevo, pero todo apunta a que la complicidad que comparte con la ex concursante de realities le está ayudando a transitar con naturalidad este salto al foco mediático que nunca antes había experimentado. Lo cierto es que su relación con Adara es un reto, por eso nos preguntamos: ¿Podrá superarlo?