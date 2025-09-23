Quién es Nora Aristegui, la novia de Jorge Fernández: edad, a qué se dedica y su lado más personal

La Ruleta de la Suerte es uno de los programas con más éxito de Antena 3 y su presentador se ha convertido en un auténtico referente. Tal y como hemos explicado en OKDIARIO en otras ocasiones, Jorge Fernández comenzó su andadura profesional encima de las pasarelas, pero con el paso del tiempo dio el salto a la pequeña pantalla y no tardó en despertar el interés de la audiencia. El público aplaude prácticamente todos sus movimientos, aunque ha intentado que su vida privada hable se desarrolle lejos de las cámaras y es ahí donde entra en juego Nora Aristegui. Esta última se dedica al mundo de la nutrición y su trabajo no tiene nada que ver con la industria del espectáculo.

Jorge y Nora llevan siete años juntos, a pesar de que su presencia en las redes sociales es bastante reducida. El comunicador tardó mucho tiempo en publicar una imagen de su pareja y la reacción de los espectadores no se hizo esperar. «Enhorabuena, se nota que estáis muy enamorados», le dijo un internauta que cayó rendido ante este gesto. «Hacéis un equipo estupendo y se nota en la mirada que vuestra relación es de verdad», añadió otro. Es decir, sin buscarlo se han convertido en una dupla con bastante repercusión en Instagram, X y otras plataformas. Pero, ¿quién es Nora Aristegui y cómo se comporta en las distancias cortas?

Así es la pareja del presentador

Igual que el presentador, la protagonista de nuestra noticia nació en Bilbao. Se ha formado como técnico superior en dietética y se especializa en la elaboración de planes nutricionales enfocados en la pérdida de peso y en la adopción de hábitos de vida saludables. Su trabajo la ha convertido en una profesional reconocida en el campo de la nutrición, un área que además conecta directamente con los intereses de Jorge, quien siempre ha defendido la importancia de cuidar la alimentación para mantener un estilo de vida equilibrado y saludable. Por suerte, comparte estos valores con Jorge Fernández, quien cuida mucho su dieta, así que caminan en la misma dirección.

Siguiendo los datos que hemos conseguido, Nora desarrolla su labor en la Clínica Euskalduna Muguerza Franco de Bilbao, donde, según detalla la propia web del centro, también realiza seguimientos completos a pacientes que utilizan el balón gástrico ingerible como tratamiento. Aunque mantiene un perfil muy discreto, se sabe que comparte con Jorge la pasión por el deporte, los viajes y la vida al aire libre. El presentador, que es un gran aficionado al kite surf y al mar, disfruta también de largos paseos acompañado de su perro, aficiones que con frecuencia comparte con su pareja, con quien lleva ya seis años de relación estable.

Las pocas imágenes que existen de la pareja se remontan a finales de 2017, cuando se dejaron ver juntos disfrutando de unas vacaciones en Baqueira. En aquella ocasión, unas fotografías de ambos en la nieve confirmaban lo que ya era un rumor desde hacía meses. Poco después, compartieron en redes una llamativa instantánea en blanco y negro en la que Nora aparecía sentada sobre Jorge Fernández, aunque de espaldas a la cámara, un gesto que alimentó el misterio en torno a ella. Desde entonces, han optado por mantener su relación en un segundo plano, alejada de los focos, aunque su vínculo sólido y sus intereses comunes los han consolidado como una de las parejas más discretas y estables del panorama televisivo.

La ex mujer de Jorge Fernández

Nora Aristegui no ha sido la única mujer que ha ocupado el corazón de Jorge. El comunicador estuvo casado con Lucía, una empresaria con la que actualmente mantiene una relación excelente. Lucía Marzo, que así se llama, siempre ha mantenido un perfil muy discreto, ha desarrollado una sólida carrera vinculada al mundo de la moda y la representación artística. En estos momentos vive en Bilbao, donde también reside su hijo en común con el presentador, Ian, que ya ha alcanzado la mayoría de edad y con quien comparte aficiones muy similares a las de su padre, como el surf.

En redes sociales, Lucía acumula casi 2.000 seguidores, donde muestra pinceladas de su vida personal y profesional, siempre bajo una línea sencilla y sin grandes exposiciones mediáticas, lo que refleja su preferencia por la discreción, pese a haber estado vinculada a un rostro tan conocido de la televisión.

Lucía es dueña de una empresa dedicada a la representación de modelos, talentos y perfiles creativos, un proyecto que refleja su experiencia y visión global del sector. Su pasado en certámenes de belleza, donde alcanzó notoriedad al alzarse con la corona de Miss España, le permitió adquirir un conocimiento profundo de ese mercado y convertirse en una asesora de referencia para los perfiles que confían en su trabajo.

Su matrimonio con Jorge no se prolongó demasiado en el tiempo y ambos decidieron separarse en 2006, siempre priorizando el bienestar de Ian. Aunque su historia sentimental con el presentador no tuvo continuidad, Lucía ha sabido construir una vida estable y profesionalmente enriquecedora, mientras Jorge recuperó la ilusión gracias a la aparición de Nora.