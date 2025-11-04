Analizan la carne de la hamburguesa de Lidl y no pueden creerse lo que han encontrado

Lidl incluye en su catálogo de carnes una hamburguesa ecológica conocida como Origen Pirineos, destacándose como uno de los productos más valorados por sus clientes habituales. Esta carne ha sido sometida a un exhaustivo análisis por parte de un experto en nutrición y dietética, quien compartió sus conclusiones en un vídeo que rápidamente se volvió viral. Motivado por las sugerencias de sus seguidores, el especialista evaluó tanto la calidad como el sabor del producto. Según su estudio, la hamburguesa está compuesta en un 98,2% por carne de vacuno, además de contener sal y antioxidantes. Descubre su veredicto final a continuación.

Al experto no le convence demasiado este alimento debido a la presencia de antioxidantes en un producto anunciado como ecológico. Por otro lado, encontró que la hamburguesa de Lidl vendida en pares consiste en casi un 99% de carne de vacuno, acompañada únicamente de sal y pimienta, sin ningún aditivo adicional. Esta alternativa fue claramente su preferida. El experto considera que es mucho más recomendable dentro de la gama de productos disponibles en supermercados, destacándola entre las mejores opciones.

La hamburguesa de Lidl y todo lo que ‘esconde’

Miodrag Borges, técnico superior en Dietética, ha evaluado detalladamente la hamburguesa ecológica Origen Pirineos de Lidl, una de las opciones más populares del supermercado. En un vídeo compartido en TikTok, Borges revela que decidió analizar este producto después de recibir muchos mensajes por parte de sus seguidores.

Según Borges, la hamburguesa Origen Pirineos de Lidl contiene un 98,2% de carne de vacuno, sal y dos antioxidantes. Este último punto no le parece ideal. En contraste, destaca que otra opción disponible en Lidl, que se presenta en pares y contiene un 99% de carne de vacuno, además de sal y pimienta, no incluye aditivos adicionales.

El experto señala que la segunda opción es considerablemente más recomendable en términos de composición. Además, Borges compró ambas hamburguesas para evaluar su sabor y considera que dentro de la gama de productos similares en supermercados, estas opciones de Lidl están entre las mejores.

Además de las hamburguesas, Borges también revisó la carne picada Origen Pirineos de Lidl, la cual está compuesta por un 99,97% de carne de vacuno ecológica y un mínimo porcentaje de pimienta ecológica (0,03%). Destaca que, con un precio de menos de 13 euros por kilo, esta opción resulta muy interesante para los consumidores.

Sin embargo, a pesar de la calidad de los productos de Lidl, Borges indica que personalmente prefiere seleccionar la carne en una carnicería donde puede pedir que se la piquen la carne al momento. A pesar de esto, reconoce que dentro de las opciones disponibles en los supermercados, los productos Origen Pirineos de Lidl son de los mejores que se pueden encontrar en los supermercados.

Tanto las hamburguesas como la carne picada puedes encontrarlas en los establecimientos de la cadena alemana.

Cómo elegir la mejor carne de hamburguesa

La carne es una fuente crucial de nutrientes esenciales para el cuerpo humano. Contiene una elevada proporción de agua, que oscila entre el 65% y el 80%, dependiendo del tipo y la parte del animal. Además, está compuesta principalmente por proteínas, que constituyen entre el 16% y el 22% de su contenido, esenciales para el desarrollo y mantenimiento de los músculos, órganos y otros tejidos del cuerpo.

Sin embargo, el contenido de grasa en la carne puede variar significativamente. Mientras que cortes magros como el solomillo pueden tener tan sólo un 1% de grasa, piezas como la panceta pueden alcanzar hasta un 48% de grasa, lo cual influye en su sabor y textura, así como en su valor nutricional. Además de las proteínas y grasas, la carne también contiene una variedad de vitaminas y minerales esenciales para la salud, como hierro, zinc, fósforo, potasio y varias vitaminas del grupo B, incluida la vitamina B12, crucial para la función nerviosa y la producción de glóbulos rojos.

El hierro presente en la carne es particularmente importante, ya que se encuentra en una forma fácil de absorber por el cuerpo . Este mineral es fundamental para el transporte de oxígeno en la sangre y para la producción de energía celular. Asimismo, la carne proporciona zinc, necesario para la función inmunológica y la cicatrización de heridas, y fósforo, esencial para la salud ósea y la formación de tejidos.

A pesar de sus beneficios nutricionales, se aconseja consumir carne con moderación y variar con otras fuentes de proteínas como el pescado, los huevos y las legumbres. Se considera que una porción adecuada de carne es de aproximadamente 100 gramos, lo que ayuda a mantener un equilibrio en la dieta y a evitar excesos que podrían ser perjudiciales para la salud, como la sobrecarga renal debido a la alta ingesta de proteínas o la acumulación de grasa asociada con problemas cardiovasculares.