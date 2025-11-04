Truco para averiguar el número privado desde tu iPhone: la forma que funciona para saber quién te llama

Hay una forma de conseguir averiguar el número privado desde tu iPhone de una forma que funciona para saber quién te llama. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de herramientas que nos ofrece un teléfono que está preparado para poder afrontar algunos cambios destacados que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad. Con ciertas noticias que llegan de las actualizaciones de este teléfono que podemos empezar a poner en práctica.

Es hora de apostar claramente por una manera de proteger nuestro día a día de una forma excepcional.

La forma en la que funciona para saber quién te llama

Saber quién nos llama es esencial para evitar que nos cuelen alguna estafa o problema que se puede evitar fácilmente.

Gracias a la tecnología de Apple podremos descubrir lo mejor de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Se avecinan cambios importantes que pueden acabar de darnos esta información que queremos y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estamos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Nunca más vas a responder a una llamada de un desconocido, gracias a este truco.

Este truco te permite averiguar cualquier número privado desde tu iPhone

IPhone es mucho más que un teléfono, sus funciones llegan a unos niveles nunca vistos. Con algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días de estafas y de problemas que pueden ir en aumento, tocará estar preparados para lo peor, con este truco infalible.

Los expertos de AppleSfera nos explican desde su blog las formas en las que llegan estas llamadas y lo podemos conseguir con nuestro dispositivo:

Bloquear únicamente llamadas de números ocultos: contactar a tu compañía telefónica y solicitar que desactiven la posibilidad de que te llamen con número oculto (en algunas es posible hacerlo desde su app).

Bloquear únicamente llamadas de números desconocidos: no es posible de forma predeterminada, aunque sí con apps como las que mostraremos en un próximo apartado.

Bloquear tanto llamadas de números ocultos como desconocidos: tienes que abrir ‘Ajustes’ en el iPhone, entrar en la sección ‘Teléfono’, ir a ‘Silenciar desconocidos’ y ahí activar la opción del mismo nombre.

A partir de aquí Apple dispone de algunas aplicaciones que nos permitirán hacer realidad aquello que necesitamos. Eliminar el problema del Spam o los números privados que pueden generar alguna que otra estafa.

Call Blocker | Descargar en App Store (gratis, pero con compras in-app)

Hiya: Caller ID & Spam Blocker | Descargar en App Store (gratis, pero con compras in-app)

Me – Caller ID & Contacts | Descargar en App Store (gratis, pero con compras in-app)

Truecaller: Para bloquear spam | Descargar en App Store (gratis, pero con compras in-app).

Siguiendo con la explicación de estos expertos hay algunos elementos que debemos tener en cuenta sobre el bloqueo tradicional, sin necesidad de aplicaciones de este tipo: «Por norma general, el bloqueo implica que quien te llama escuche una señal de interrupción (el clásico pitido que indica que estás comunicando). No te enterarás en ningún momento de que ese número te está llamando. Eso sí, puede que la llamada sí aparezca en el registro de llamadas, en el buzón de voz e incluso que recibas un SMS indicando que te ha llamado. Respecto a la otra persona o empresa, no sabrán directamente que los has bloqueado. Pueden intuirlo si tras realizarte varias llamadas en distintas horas ven que estás comunicando, pero en ningún momento tendrán un indicativo claro de que han sido restringidos».