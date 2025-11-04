El zasca de María Patiño contra Carlo Costanzia que Alejandra Rubio no vio venir: «Es un niño caprichoso»

Para entender esta noticia hay que empezar desde el principio. El estreno teatral de Terelu Campos en el Teatro Calderón, con su obra Santa Lola, debía ser una noche de celebración, pero ha terminado acaparando titulares por un episodio inesperado que volvió a colocar al clan Campos en el foco mediático.

Aunque buena parte de la familia acudió a apoyar a la presentadora, la ausencia de Carmen Borrego y, sobre todo, la actitud de Carlo Costanzia eclipsaron el momento. El novio de Alejandra Rubio evitó posar con su suegra en el photocall, un gesto que llamó la atención de los fotógrafos y de la prensa del corazón. Lo que parecía una simple decisión personal se transformó rápidamente en un debate sobre su carácter y su relación con las Campos, marcando un nuevo capítulo en una historia mediática que parece no dar tregua.

Ante el revuelo generado por la escena, Alejandra Rubio decidió intervenir desde el plató de Vamos a ver, programa en el que colabora, para defender a su pareja. La hija de Terelu explicó que la decisión de Carlo no respondía a ningún conflicto, sino a su carácter reservado y a un cansancio acumulado por motivos profesionales.

«Carlo no iba a posar en ese momento, porque Carlo es así. Cada uno es como es. Cuando ha tenido que posar con mi madre, lo ha hecho, pero cuando lo hace pasan cosas, así que mejor evitarlo», argumentó la joven. Según relató, el italiano venía de una jornada agotadora y apenas había tenido descanso antes del estreno teatral. «Estaba reventado, no para con el programa que está haciendo y era su único día libre. Además, teníamos visitas y compromisos. Quería ir, pero estaba cansado», zanjó Alejandra, intentando poner fin a las críticas que ya comenzaban a multiplicarse en redes y programas de televisión. El problema es que su versión no ha convencido a nadie, de ahí el zasca de María Patiño.

El zasca de María Patiño

Las explicaciones de Alejandra no convencieron a todos. En No somos nadie, espacio presentado por María Patiño en Ten (un canal de la TDT), los colaboradores analizaron las imágenes del momento y las palabras de la hija de Terelu con un tono bastante más crítico.

Belén Esteban no dudó en expresar su opinión sin rodeos: «Que se quede en el portal ahí metido y la cara de Alejandra es un poema», comentó, en referencia al incómodo instante captado por las cámaras. «Me da pena Terelu, con el otro agazapado en el portal», añadió la colaboradora, reflejando la incomodidad general que provocó la escena. Las palabras de la de Paracuellos abrieron la puerta a un debate sobre el comportamiento de Carlo y cada vez son más los que están de acuerdo con ella.

La que no se quedó callada fue María Patiño, que lanzó un duro comentario hacia Carlo Costanzia que rápidamente se viralizó. «Ellos se van a comprar un piso gracias al género que yo represento. Me parece indecente», afirmó con firmeza, aludiendo al hecho de que tanto él como Alejandra han crecido mediáticamente gracias a la prensa del corazón, la misma que ahora parece incomodarles. La periodista fue más allá, calificando al hijo de Mar Flores como «un niño caprichoso» que «se esconde como si tuviera ocho años».

Patiño quiso dejar claro que no se trataba de un ataque personal, sino de una reflexión sobre la incoherencia de quienes critican un sistema del que, al mismo tiempo, se benefician. «Si tienes la oportunidad de ganar dinero de manera lícita hablando de tu vida, hazlo, pero no actúes con desprecio hacia quienes te dan ese espacio», sentenció.

Carlo Costanzia se reconcilia con su madre

Mientras la polémica sigue dando de qué hablar, Carlo Costanzia intenta mantenerse al margen y centrar la atención en su carrera televisiva. El joven actor y presentador se encuentra inmerso en la grabación del concurso DecoMasters, un formato que comparte precisamente con su madre, la modelo Mar Flores. Su participación en el programa ha servido para dejar atrás meses de distanciamiento con ella, después de que su relación se viera afectada por la publicación de las memorias de la ex modelo, Mar en calma.

En su momento, fuentes cercanas aseguraron que Carlo incluso quiso rescindir su contrato con el reality tras sentirse molesto con su madre. No obstante, el tiempo parece haber suavizado las tensiones y ambos han dado muestras de una reconciliación que parecía impensable hace apenas unos meses.

La figura de Carlo Costanzia vuelve a situarse entre la exposición y el intento de reconstruir su imagen. A caballo entre su pasado familiar y su presente junto a Alejandra Rubio, el joven se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar su vida pública y privada. Mientras tanto, el clan Campos continúa atrayendo la atención del público con cada paso que da, demostrando que su influencia en la crónica social sigue intacta. Pero, ¿hasta cuándo lograrán estar en paz?