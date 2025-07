Carlo Costanzia cambia de volante y no escatima en su nuevo capricho

Carlo Costanzia ha sido visto este miércoles a las puertas de su domicilio en Madrid al volante de su nuevo coche, un llamativo MG3 Hybrid+ Luxury en color Diamond Red. El actor y modelo, que no ha dejado de estar en el foco mediático, ha sido interceptado por reporteros que intentaban conocer su opinión sobre la nueva entrevista de Carmen Borrego, en la que esta habla abiertamente de su familia y, en particular, de su sobrina Alejandra Rubio, actual pareja de Costanzia. Sin embargo, el actor ha optado por no hacer declaraciones y, tras saludar con cordialidad, se ha subido a su vehículo y se ha alejado sin responder a las preguntas.

Lo que sí ha dejado ver fue su gusto por los coches bien equipados y con estilo. Su nuevo MG3 Hybrid+Luxury, matriculado en 2024, es uno de los modelos más novedosos del mercado. Se trata de un utilitario híbrido no enchufable que destaca por su diseño moderno, eficiencia energética y precio competitivo. Bajo el capó, este MG3 combina un motor gasolina de 1.5 litros con un motor eléctrico de alto rendimiento, ofreciendo una potencia combinada de 195 caballos. Gracias a su caja de cambios automática de tres velocidades y a su arquitectura híbrida autorrecargable, el coche logra una conducción suave y una aceleración sorprendente para su categoría: de 0 a 100 km/h en apenas 8 segundos.

Carlo Costanzia en una boda en Jávea. (Foto: Gtres)

La versión Luxury, que es la que conduce Costanzia, tiene un precio oficial que ronda los 28.000 euros, un coste muy competitivo dentro del segmento de híbridos urbanos con tanta potencia y equipamiento. Incorpora numerosos elementos de confort y seguridad: climatizador automático, cámara 360º, sensores de aparcamiento, control de crucero adaptativo, sistema de frenado automático de emergencia, mantenimiento de carril, asientos calefactados, volante multifunción y conectividad total con Android Auto y Apple CarPlay. Además, cuenta con etiqueta ECO de la DGT, lo que le permite circular sin restricciones en las zonas de bajas emisiones de Madrid y otras grandes ciudades.

Con este nuevo coche, Carlo Costanzia amplía una flota que, aunque discreta, ya era conocida por incluir vehículos de distintas marcas y estilos. Se le ha visto en más de una ocasión conduciendo un Abarth, un coche urbano de estética deportiva y comportamiento ágil, ideal para desplazamientos rápidos por ciudad pero con prestaciones dignas de un compacto de gama alta. También posee un vehículo de la firma francesa DS Automobiles, reconocida por su diseño elegante y su enfoque premium, que apunta al gusto de Costanzia por lo sofisticado y lo tecnológico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MG Motor España (@mgmotorespana)

A todo ello se suma una motocicleta, de la que no han trascendido detalles concretos, pero que confirma su afición por la conducción dinámica y por disfrutar del tiempo libre sobre dos ruedas. El equilibrio entre funcionalidad y pasión parece estar muy presente en su elección de vehículos. Y, si bien no todo el mundo puede presumir de tener un coche urbano de casi 200 caballos, un Abarth deportivo, un DS elegante y una moto para escaparse del ruido, lo cierto es que su reciente incursión en la crónica social está empezando a dar sus frutos también en el terreno económico. Ya lo decía él mismo con sorna hace unos meses: «Si hay que trabajar, se trabaja». Y vaya si lo está haciendo. La rentabilidad del apellido Costanzia ha encontrado un inesperado impulso mediático. Puede que el foco no siempre esté donde él querría, pero los resultados, al menos en el garaje, empiezan a notarse.