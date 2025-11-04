Sarah Santaolalla tras llamar «Carlos Mamón» a Mazón en TVE: «Me ha traicionado el subconsciente»

Nuevo escándalo en TVE. La colaboradora Sarah Santaolalla llamó «Carlos Mamón» a Mazón justo el día en el que el presidente de la Generalitat Valenciana anunció su dimisión. Según la tertuliana en Mañaneros , todo se debió a un lapsus mental. «Me ha traicionado el subconsciente», escribió ella más tarde en la red social X. Lo cierto es que no es la primera polémica de Santaolalla, a quién, parece ser, le gusta generar conflicto en directo. Recordemos, por ejemplo, que hace meses, en el mismo programa que, por cierto, presenta su pareja- Javier Ruiz- dijo que «hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyendo al Partido Popular y a Vox». Por otro lado también fue denunciada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) por un delito de injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por tildar a los agentes de «franquistas» y «racistas» en TVE.

Carlos Mazón anunció su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana el lunes 3 de noviembre durante su comparecencia con un discurso institucional en el que señaló que »ya no puede más» y añadió que «cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona».

El que fuera presidente de la Generalitat pidió disculpas y se despidió : «Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad».

Como es lógico, todos los programas de televisión se volcaron en la noticia. Desde Mañaneros 360 de La 1 de TVE, la colaboradora y activista Sarah Santaolalla cargó duramente contra el político y dijo: «Lo que ha hecho Carlos Mazón no es una dimisión, se llama absentismo laboral: el tipo no va a ir al trabajo, sigue manteniendo el acta, va a cobrar un salario público y se lo van a pagar los familiares de las víctimas. Es un show que se lo permite el PP, porque Feijóo no lidera el partido. Es el culpable del dolor y va a seguir en su puesto».

Llegados a este punto, Santaolalla se refirió a Mazón como «Mamón». «Y esto tiene tres culpables: Carlos Mamón. Perdón, Carlos Mazón. Se me ha escapado». Sus compañeros le rieron la gracia pero ella continuó con su discurso: «Los tres culpables son Mazón, Feijóo y Abascal».

«Perdón, no nos riamos, hay muchas víctimas detrás de esto», quiso excusarse ante la audiencia de la cadena que pagamos todos. También en la red social X, Santaolalla volvió a excusarse un simple: «Me ha traicionado el subconsciente».

Me ha traicionado el subconsciente https://t.co/r7pxh4JmKH — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) November 3, 2025

Las polémicas de Santaolalla

No hay semana sin una polémica protagonizada por Sarah Santaolalla en TVE. Entre las más destacadas está la que ocurrió el pasado mes de agosto en Mañaneros 360 cuando la colaboradora y pareja del presentador del programa, Javier Ruiz, llamó «idiotas» a los votantes del Partido Popular y de Vox este martes. La tertuliana y activista política ha dicho en directo, durante la emisión del programa presentado por su pareja, que «hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyendo al Partido Popular y a Vox». Esta frase la dijo delante de su novio, que no la interrumpió en ningún momento.

También hay que destacar que, tal y como informó OKDIARIO, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha querellado contra Sarah Santaolalla por un delito de injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por tildar a los agentes de «franquistas» y «racistas» en TVE.