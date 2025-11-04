Ni en Suiza ni en Bélgica: la fábrica de chocolate artesano que está en este pequeño pueblo de la sierra de Madrid y siguen la receta familiar

La fábrica de chocolate artesano que está en este pequeño pueblo de la sierra de Madrid, nada tiene que envidiar a las de Suiza o Bélgica. Tenemos la suerte de disfrutar de una serie de novedades destacadas que llegan sin avisar y que pueden acabar siendo la primera parte de una serie de cambios que nos ayudarán a descubrir nuestro país. Podemos realizar una escapada de esas que impresionan en un abrir y cerrar de ojos.

Este pueblo de la Sierra de Madrid tiene una fábrica de Chocolate

Esta fábrica de Chocolate puede acabar convirtiéndose en la puerta de entrada de un lugar de esos que impresionan y que puede acabar siendo nuestro próximo destino. Sin duda alguna, nos espera una situación cambiante que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Tal y como se presenta este lugar en su web: «Chocolate Natural San Lázaro. Venta de chocolate natural artesano directamente del obrador a su boca. Chocotale puro, con leche y blanco combinado con frutos del bosque, frutos secos y frutas naturales. Trabajamos con cooperativas para aportar los medios necesarios para que el agricultor obtenga licencias y poder exportar, (eliminando intermediarios), obteniendo mayores ingresos. Colaboramos en escuelas para agricultores, escuelas para sus hijos, comedores, médico itinerante, pozos y para que sus generaciones venideras estén motivadas para mantenerse en el cultivo del cacao».

Siguiendo con la misma explicación: «Chocolate Natural, es un Obrador tradicional de Chocolate donde se trabaja de manera artesanal. Elaboración tradicional de los diferentes productos a la venta que ofrecemos en nuestro centro de venta en la avenida de El Paular, 35 en Rascafría, parque nacional Sierra de Guadarrama, Comunidad de Madrid. Contamos con una gran variedad de productos derivados del cacao, combinados con frutos secos y frutas naturales que hacen la delicia de los paladares más exigentes. Comer Chocolate es beneficioso para la salud, consumido con moderación es excelente frente a la tristeza y la ansiedad».

Es un buen aliado de lo natural: «El chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao, una materia sólida la pasta de cacao y una materia grasa la manteca de cacao. A partir de esta combinación básica, se elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de la proporción entre estos elementos y de su mezcla con otros productos tales como leche, frutos secos, fruta natural y licores»,

Este pueblo de Madrid se convertirá en la manera de conocer un poco mejor la forma en la que comeremos chocolate cerca de la capital. Con un obrador propio que nos permite hacernos con una combinación de ingredientes directamente de una forma que nos dejará sin palabras. Si estás pensando en un plan familiar o con amigos, ha llegado el momento de descubrir este punto del país.