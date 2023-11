Jorge Fernández hace oficial su historia de amor con Nora Arístegui

No cabe duda de que Jorge Fernández vive un gran momento personal. El presentador de televisión, que lleva desde el año 2006 al frente de La ruleta de la suerte, ha sabido posicionarse como uno de los rostros más queridos del panorama nacional. Muy discreto en lo que a su vida privada se refiere, el vasco se casó con 28 años con Lucía Marzo y, fruto de esa relación, nació su hijo Ian. Dos años después de la boda, la pareja se separaba y desde entonces poco o nada se sabía de su vida amorosa de manera oficial. Hasta ahora. Por primera vez, Jorge ha publicado en sus redes sociales varias instantáneas junto a su novia, Nora Arístegui.

Jorge Fernández y Nora Arístegui en Amsterdam / Redes sociales

Lo hacía para mostrar la escapada romántica a Amsterdam que ambos han realizado este fin de semana. En las imágenes, se puede ver a la pareja posando feliz y montando en bicicleta, una de las actividades más habituales en la capital de los Países Bajos. «En Holanda utilizan el término Gezellig para hacer referencia a un estado de ánimo placentero y alegre. Se puede traducir como ‘convivencia’, ‘comodidad’, ‘diversión’… Se utiliza para definir una situación social y relajada», escribía Jorge junto a una imagen captada por su novia junto a uno de los canales de la ciudad europea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Fernández (@jorgefdeztv)

Lo cierto es que el presentador de televisión no puede ocultar que se encuentra de lo más feliz a sus 51 años. Las primeras imágenes de Nora y él juntos se captaron a finales de diciembre de 2017 en Baqueira Beret, donde ambos se trasladaron para practicar uno de los deportes favoritos del modelo, gran aficionado del ejercicio físico. En el verano de 2019, además, la pareja era fotografiada pasando unos días en familia junto al hijo de Jorge en Formentera.

Jorge Fernández paseando en bici con Nora Arístegui / Redes sociales

Nora es técnico superior en dietética y ejerce su profesión en la Clínica Euskalduna de Bilbao. Según consta en su perfil, es especialista en planes nutricionales para la pérdida de peso y hábitos de vida saludables. Además, apunta a un seguimiento integral del balón gástrico ingerible. Parece que junto a ella, Jorge Fernández ha conseguido la estabilidad personal después de una etapa bastante complicada a nivel de salud. Y es que hace seis años, al presentador se le unió un exceso de mercurio no diagnosticado con la enfermedad de Lyme tras la picadura de una garrapata, lo que le llevó a estar «realmente mal».

Jorge Fernández junto a su novia / Gtres

«Creo que fue una de las etapas más duras de mi vida también porque no era yo, tenía 12 kilos menos. Estaba que no me quería ni mirar al espejo», desveló en una entrevista en La Razón. A pesar de que actualmente se encuentra bien en lo que al tema del mercurio se refiere, puesto que a través de las diferentes quelaciones intravenosas que se realizó ha logrado sacar todo el exceso que tenía en su cuerpo, la enfermedad de Lyme es crónica. Por ello, Jorge ha tenido que aprender a convivir con esta dolencia. «Como no te cuides y tu sistema inmunológico no esté siempre bien, puedes recaer», explicaba hace solo unos meses.