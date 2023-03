Lydia Lozano saca a la luz lo peor de este presentador español

Ha estallado una nueva guerra. Lydia Lozano ha sido acusada de manipular a la dirección de ‘Viernes Deluxe’ para conseguir una silla en el programa. La periodista ha negado la mayor y ha prometido que nunca ha hecho nada que vaya en contra de los intereses de sus compañeros. Piensa que todo esto es un rumor que ha lanzado Kiko Matamoros porque recientemente han tenido un desencuentro. Lydia hizo un comentario sobre la nueva boda de Matamoros que a él no le sentó bien. Supuestamente se ha vengado desvelando el secreto de la colaboradora.

Lydia está muy afectada y asegura que nunca ha necesitado pisar a nadie para ascender, todo lo contrario. Garantiza que en todo momento ha mirado por sus compañeros. Tiene esta costumbre desde hace años y para argumentar su postura ha sacado a la luz un hecho desconocido hasta la fecha. Ha explicado que hace años, cuando trabajaba en ‘Tómbola’ rechazó a Javier Sardá. Le dijo que no porque ella quería seguir en el programa presentado por Ximo Rovira. Era leal a su equipo. De ahí que nunca haya hecho nada para acabar con la carrera de nadie, todo lo contrario.

Lydia Lozano destapa el gran secreto

Lydia, en un intento de defenderse, ha destapado la cara oculta de Javier Sardá. El periodista se reunió con ella para intentar convencerla. Quería que trabajasen juntos en ‘Crónicas Marcianas’, pero la canaria le dijo que no porque era muy fiel a sus compañeros de ‘Tómbola’. Javier no se tomó bien su respuesta, así que se levantó de la reunión y nunca volvieron a hablar. Nadie sabía que el presentador tenía un comportamiento tan tajante. Lozano lo ha contado para demostrar que siempre ha tenido muchos principios.

“Comí con Sardà, comimos a las doce del mediodía. Él quería que yo dejara ‘Tómbola’ para irme a ‘Crónicas marcianas’. Fui a conocerlo porque yo era fan de ese programa, pero es que yo no quería dejar ‘Tómbola’. No hablamos de dinero”, empieza diciendo la colaboradora. “Me dijo que ese era un tren que pasaba una vez en la vida y yo le dije que lo suyo era un AVE y que yo iba todavía en cercanías. No le gustó la respuesta, se levantó al baño y se fue. No volvió”, asegura. Sin embargo, no le guarda rencor.

La colaboradora no está dolida con el presentador

Lydia Lozano piensa que Javier Sardá era el rey de la televisión. En aquella época cobraba mil millones de pesetas al año (6 millones de euros) y no estaba acostumbrado a que le llevasen la contraria. “No me sorprendió su reacción. Él no esperaba un no. Es que me caía tan bien ¿Endiosado? Es que no aceptó mi no, pero yo le veía como una estrella que se podía permitir eso”. Su compañero Kiko Hernández le ha llevado la contraria y le ha recordado que no debería permitir ninguna falta de respeto. “La falta de educación no se debe defender en nadie”.

Javier Sardá no tiene buena reputación

Es cierto que Javier Sardá era una estrella, pero ahora ha perdido mucho poder. Tanto que sus antiguos colaboradores hablan de él en un tono poco cariñoso. Kiko Hernández asegura que si situaba a alguien en su punto de mira ese alguien empezaba a tener una vida complicada. Recordemos que la fallecida Mila Ximénez, que también trabajó con él, tampoco guardaba un buen recuerdo. La escritora decía que era demasiado exigente y que forzaba demasiado a sus colaboradores.