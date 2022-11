Lydia Lozano se sincera sobre la oferta de trabajo que podría alejarla de ‘Sálvame’

Lydia Lozano se ha convertido en una de las colaboradoras más longevas de Sálvame ya que lleva participando en el programa desde sus inicios. Tanto el público como sus compañeros ya están más que acostumbrados a verla en el plató por eso sorprendía tanto a todos con una nueva noticia: una oferta laboral que podría llevarle a abandonar su espacio en Telecinco.

El pasado martes 8 de noviembre, mientras la colaboradora estaba hablando, Terelu Campos interrumpió completamente su discurso para introducir un vídeo. Ante este gesto tan feo, Lydia Lozano no dudó en soltar la bomba en medio de su enfado: “No te preocupes, ya me darán minutos en otro sitio para hablar. ¡Sé muy bien de lo que hablo… y no miento! ¡Tendré hasta cinco minutos!”. Lo único que la periodista pide es poder hablar libremente durante el tiempo que quiera sin que la interrumpan.

Sus palabras han sorprendido tanto a sus compañeros que Kiko Hernández ha preguntado directamente a Lydia sobre cuál era esa oferta. La colaboradora ha preferido no dar información al respecto y ha continuado reclamando: “¡Ahí no me va a cortar ni Dios! A lo mejor me quedo en blanco y no hablo, entonces bailaré y haré algo. ¡Pero voy a hablar sola!”.

Lejos de ponerse nerviosa, Terelu Campos ha bromeado con el asunto antes de retomar el curso normal de Sálvame y continuar con el siguiente tema. “Se va a llamar Y ahora Lydia”, decía la presentadora sobre el nombre de la posible oferta televisiva que habría recibido Lydia Lozano. También era una clara pullita hacia su competencia directa, el programa de Y ahora Sónsoles presentado por Sonsoles Ónega en Antena 3.

La periodista no ha querido dar detalles sobre su posible nuevo empleo, pero según sus palabras lo más posible es que si este sale adelante ella deje de aparecer por el plató de Sálvame. Lydia Lozano es una de las colaboradoras insignia del programa de Telecinco, por lo que si lo llega a abandonar supondría una gran pérdida.